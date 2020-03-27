Коронавирус
Вести.RuВ Москву прибыл спецпоезд из Киева
В столицу России прибыл поезд №906/905 из Киева. Специальный состав курсирует между Москвой и Киевом, перевозя на родину граждан России и Украины. Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
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Игры
В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
Экономика
Рецессия в России становится почти неизбежной
Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
Здоровье
Хуаньцю шибао (Китай): в чрезвычайное время очень важна гигиена носа (Хуаньцю шибао)
Для большинства людей достаточно промывать нос кипяченой водой, близкой по температуре к температуре тела, потому что слишком высокая или слишком низкая температура может быстро привести к раздражению слизистой оболочки носа и вызвать дискомфорт.
Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Общество
В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Футбол
Серия А будет завершена досрочно без определения чемпиона
Текущий чемпионат Италии будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Четвёртый пациент с коронавирусом скончался в Москве
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Здоровье
Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались
Только за последние сутки число летальных исходов на Украине увеличилось на три, а у 93 человек был подтвержден коронавирус.
Шоу-бизнес
Дочь патриота Машкова объяснила, почему навсегда переехала в США
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Кино
Фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров
Мелодрама «14+» российского режиссёра Андрея Зайцева набрала более 100 млн просмотров на YouTube.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Гаджеты
Топ-менеджер Huawei объяснил высокую цену смартфона P40 Pro+
Китайская компания Huawei несколько дней назад выпустила новые смартфоны P40, P40 Pro и P40 Pro+.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Общество
Банки уведомят о причинах блокировки карт россиян
Российские банки и платежные службы расскажут своим клиентам о причинах блокировки карт и электронных кошельков.
Общество
США обогнали Китай по количеству заражений коронавирусом
США вышли на первое место по количеству заболеваемости коронавирусом нового типа, там зафиксировали уже 85991 случай заражений, 1300 человек скончались, выздоровели около тысячи человек, по данным Университета Джона Хопкинса.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Происшествия
Число калужан, отправленных на карантин, за сутки выросло вдвое
В два раза увеличилось количество калужан, остающихся на карантине дома. Накануне было 433 человека, сегодня уже 972 человека.
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Fortuner
Компания Toyota готовит к дебюту обновленную версию внедорожника Toyota Fortuner.
Шоу-бизнес