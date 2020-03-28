Спецпоезд, организованный для вывоза россиян с Украины и украинцев из России в связи с коронавирусом, прибыл из Киева в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Поезд прибыл на Киевский вокзал. Вечером он отправится обратно в столицу Украины.

Спецпоезд с вывезенными с Украины россиянами прибыл в Москву

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