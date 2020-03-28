Коронавирус

РБКРБКСпецпоезд с вывезенными с Украины россиянами прибыл в Москву

Спецпоезд, организованный для вывоза россиян с Украины и украинцев из России в связи с коронавирусом, прибыл из Киева в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Поезд прибыл на Киевский вокзал. Вечером он отправится обратно в столицу Украины.
Читать в источнике
Комментировать344

Подробнее о событии

Спецпоезд с вывезенными с Украины россиянами прибыл в Москву

РБК05:04

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

РИА Новости03:25

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru04:32

Специальный поезд Киев - Москва с гражданами РФ прибыл на Киевский вокзал

ТАСС03:22

Сотни россиян вернулись на родину спецпоездом с Украины из-за коронавируса

Lenta.ru04:11

Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву

RT на русском03:39

«Укрзализныця» назначила спецпоезд до Москвы и обратно

Украина.ру26 марта в 13:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости 09:21
Происшествия

Сразу пять домов загорелись во Владимирской области

BFM.ru 09:48
Игры

Catherine: Full Body выйдет на Nintendo Switch 7 июля

Компании Nintendo и SEGA объявили о том, что приключение Catherine: Full Body выйдет на Nintendo Switch 7 июля.
3DNews вчера в 03:36
Общество

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
FreeNews-Volga 04:59
Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 08:37
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

Мишустин поручил полностью закрыть границы России

Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
Ведомости 09:58
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru вчера в 06:40
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Политика

Sohu: только Китай имеет гиперзвуковое оружие

ГЛАС.RU 04:24
Происшествия

В Ростове на Левом берегу Дона загорелся камыш

На Левом берегу Дона вспыхнул крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, загорелся камыш на улице Чемордачка, 4А.
Donnews.ru 09:07
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Происшествия

Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru 10:04
Авто

Назвали самые «выносливые» бюджетные автомобили

Новые автомобили 25 марта в 11:21
Волейбол

Официально: Чемпионат России по волейболу завершен досрочно

Чемпионат России по волейболу завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 08:58
Политика

Украина напрочь отказалась закреплять за Донбассом особый статус

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев напрочь отказывается закреплять особый статус Донбасса в Конституции.
Lenta.ru 09:50
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сравнил Александра Шлеменко со своим братом Фёдором.
RT на русском 26 марта в 14:49
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке

Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
Газета Республика Башкортостан 06:31
Происшествия

В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус

Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 07:18
Общество

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
РБК 09:13
Общество

В Москве пройдёт масштабная дезинфекция

Бирюков особо отметил, что в Москве приняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса.
Говорит Москва 03:57
Политика

Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Известия 07:47
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное