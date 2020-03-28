Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБолее 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

В обратном направлении под номером 905 состав уже с украинцами отправится из Москвы в эту же субботу, 28 марта, в 19:35 и прибудет в Киев утром 29 марта. Между Россией и Украиной уже несколько лет не ходили российские пассажирские поезда, кроме одного транзитного в Кишинев.
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Прибытие спецпоезда с россиянами из Киева в Москву

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В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru04:32
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RT на русском 09:04
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Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
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Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.
RT на русском 07:50
Спорт

Минспорт приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз

Министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения.
РИА Новости 11:31
Общество

Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Общественное телевидение России 03:19
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Пожарный погиб при тушении возгорания в Ростове-на-Дону

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RT на русском 11:29
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
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Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса

Четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 09:28
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Череповце ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
РБК 10:51
Общество

В России утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости, за исключением продовольственных товаров, в который вошли 23 пункта.
RT на русском 10:03
Общество

Собянин попросил москвичей не выходить на улицу

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей провести следующую неделю дома или на даче, следует из сообщения с сайта главы города.
Газета.Ru вчера в 13:43
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru 26 марта в 14:49
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Политика

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
Вести.Ru 08:26
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

МедиаПоток вчера в 06:31
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Селена Гомес выпустила новый клип

Inc-news.ru 10:34
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В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Энергетика

В США впервые зафиксированы отрицательные цены на нефть

В США нефтяные компании начали продавать нефть по отрицательным ценам. На это их толкает необходимость разгружать нефтехранилища.
Газета.Ru 07:25
Общество

Лукашенко считает хоккей лучшим антивирусным средством

ТАСС 10:37
Общество

Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
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Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии

Читатели Blick раскритиковали материал La Stampa. Швейцарцев возмутила статья о "бесполезности" российской помощи Италии.
Piter.tv вчера в 08:47
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Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше

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Происшествия

Пятый пациент с коронавирусом скончался в Москве

Пятый пациент с коронавирусом скончался в Москве. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации.
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Ольга Куриленко рассказала о своем выздоровлении после коронавируса

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В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Lenta.ru 11:41
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии

Минобороны опубликовало видео работы российских военных врачей и специалистов РХБ защиты в итальянском Бергамо.
РИА Новости вчера в 11:51
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Денис Глушаков побывал в горах перед самоизоляцией

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков отправился на самоизоляцию.
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В Москве побит температурный рекорд

Российская газета 26 марта в 09:16
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