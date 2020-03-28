В обратном направлении под номером 905 состав уже с украинцами отправится из Москвы в эту же субботу, 28 марта, в 19:35 и прибудет в Киев утром 29 марта. Между Россией и Украиной уже несколько лет не ходили российские пассажирские поезда, кроме одного транзитного в Кишинев.

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

Общество Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.

Спорт Минспорт приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз Министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения.

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