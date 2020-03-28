Коронавирус
РИА НовостиБолее 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса
В обратном направлении под номером 905 состав уже с украинцами отправится из Москвы в эту же субботу, 28 марта, в 19:35 и прибудет в Киев утром 29 марта. Между Россией и Украиной уже несколько лет не ходили российские пассажирские поезда, кроме одного транзитного в Кишинев.
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