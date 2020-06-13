Общество

Вести.RuВести.RuВ Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
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Колонну военной техники передислоцировали в Москву перед парадом Победы

News.ru01:33

Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

Москва 2401:32

Танки и ракетные комплексы прибыли в Москву для участия в параде Победы

Взгляд.ру00:28

В Москву передислоцировали военную технику для парада Победы

Эхо Москвы00:03

Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

Вечерняя Москвавчера в 23:56

В Москву передислоцировали технику для участия в параде Победы

Газета.Ruвчера в 23:45

На северо-западе Москвы подготовили 9 га для техники парада Победы

Московский Комсомолецвчера в 13:20
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
1,2K
Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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Армия и оружие

На площади Белогорска прошла первая тренировка парада Победы

В Белогорске прошла первая тренировка парада Победы в составе войск гарнизона Восточного военного округа на центральной площади города.
Телепорт 01:28
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Политика

Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
ТАСС вчера в 06:20
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Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Российская газета 02:29
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
1,3K
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
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Шоу-бизнес

Сколько тратят на покупку загородных особняков российские звезды

Наши знаменитости тоже в спешном порядке переселяются поближе к природе, не жалея, тратят честно заработанные миллионы.
Телепрограмма вчера в 23:06
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета вчера в 04:22
7,3K
Шоу-бизнес

Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе

Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 вчера в 05:58
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Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Культура

Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)

Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Общество

Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом

Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
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Происшествия

В Подмосковье арестован сантехник-маньяк

Газета.Ru вчера в 15:23
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Кино

Актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу «Чужой»

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой".
Piter.tv 12 июня в 15:55
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Религия

Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России

В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
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Футбол

Голы Кокорина и Заболотного помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:20
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
493
Общество

Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений

Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Игры

PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня

Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com вчера в 14:14
Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного.
РИА Новости 12 июня в 19:54
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
1,4K
Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
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Космос

Астрономы обнаружили возможный источник необычных космических сигналов

Наблюдения показали, что у магнитаров яркие вспышки способны сопровождаться потоками радиоизлучения, что может помочь в объяснении механизмов возникновения FRB (необычных радиоимпульсов в несколько миллисекунд, сопровождающихся выбросом в космическое пространство большого количества энергии, которую в течение нескольких десятков тысяч лет излучает Солнце).
ГТРК Самара 11 июня в 17:32
Шоу-бизнес

Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове

RT на русском вчера в 15:04
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Футбол

Гол Холанда принёс «Боруссии» победу над «Фортуной»

Дортмунд, Германия, 13 июня 2020, 20:31 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Фортуной» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
REGNUM вчера в 13:31
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