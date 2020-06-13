Общество
Вести.RuВ Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы
Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
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На северо-западе Москвы подготовили 9 га для техники парада Победы
Московский Комсомолецвчера в 13:20
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Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
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Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Армия и оружие
На площади Белогорска прошла первая тренировка парада Победы
В Белогорске прошла первая тренировка парада Победы в составе войск гарнизона Восточного военного округа на центральной площади города.
Телепорт 01:28
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
ТАСС вчера в 06:20
Общество
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Российская газета 02:29
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Сколько тратят на покупку загородных особняков российские звезды
Наши знаменитости тоже в спешном порядке переселяются поближе к природе, не жалея, тратят честно заработанные миллионы.
Телепрограмма вчера в 23:06
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе
Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 вчера в 05:58
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Общество
Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом
Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru вчера в 15:23
Кино
Актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу «Чужой»
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой".
Piter.tv 12 июня в 15:55
Религия
Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России
В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
Футбол
Голы Кокорина и Заболотного помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:20
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Игры
PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня
Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com вчера в 14:14
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного.
РИА Новости 12 июня в 19:54
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Космос
Астрономы обнаружили возможный источник необычных космических сигналов
Наблюдения показали, что у магнитаров яркие вспышки способны сопровождаться потоками радиоизлучения, что может помочь в объяснении механизмов возникновения FRB (необычных радиоимпульсов в несколько миллисекунд, сопровождающихся выбросом в космическое пространство большого количества энергии, которую в течение нескольких десятков тысяч лет излучает Солнце).
ГТРК Самара 11 июня в 17:32
Шоу-бизнес
Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове
RT на русском вчера в 15:04
Футбол
Гол Холанда принёс «Боруссии» победу над «Фортуной»
Дортмунд, Германия, 13 июня 2020, 20:31 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Фортуной» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
REGNUM вчера в 13:31