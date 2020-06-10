с чего всё началось

Семья мальчика, катавшегося на велосипеде и сбитого экс-чиновницей под Мурманском, намерена обжаловать решение суда, который взыскал с них 111 тысяч рублей компенсации за повреждение машины, заявил РИА Новости адвокат семьи Дмитрий Буянов.

Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

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