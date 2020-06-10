Происшествия
РИА НовостиМурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Семья мальчика, катавшегося на велосипеде и сбитого экс-чиновницей под Мурманском, намерена обжаловать решение суда, который взыскал с них 111 тысяч рублей компенсации за повреждение машины, заявил РИА Новости адвокат семьи Дмитрий Буянов.
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с чего всё началось
Как пишет KP.ru,бывшая сотрудница минобразования, которая в том числе курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила 12-летнего мальчика, когда тот выезжал на велосипеде с грунтовой дороги на асфальтовую.Вести.Ru07:08
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