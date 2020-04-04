"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

с чего всё началось

Личность преступника установлена. По данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

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