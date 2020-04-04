В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Как отмечается в сообщении, минувшей ночью сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника.

с чего всё началось

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. В городе Нефтекумске удалось раскрыть законспирированную ячейку сторонников ИГ*, планировавших нападения на полицейских и атаки в людных местах.

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