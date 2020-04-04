Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Мурманске предотвратили теракт

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Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. В городе Нефтекумске удалось раскрыть законспирированную ячейку сторонников ИГ*, планировавших нападения на полицейских и атаки в людных местах.
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с чего всё началось

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Как отмечается в сообщении, минувшей ночью сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника.
РИА Новости06:15

Подробнее о событии

В Мурманской области ликвидирован боевик

Вечерний Мурманск07:00

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

Интерфакс05:59

ФСБ ликвидировала готовившего теракт боевика в Мурманске

Взгляд.ру06:18

В Мурманске предотвратили теракт

РИА Новости06:15

В Мурманске ликвидировали террориста

Би-порт06:20

Опубликовано видео ликвидации в Мурманске боевика

Мурманский вестник06:55

В Мурманске ликвидирован планировавший теракт боевик

Северпост06:31
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Хоккей

«Адмирал» собирается вернуться в КХЛ

ProstoProSport 02 апреля в 14:44
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Происшествия

В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 06:45
Происшествия

На Урале поймали мужчину, который распространял фейки о коронавирусе

Мужчина распространял фейковые новости о пандемии коронавируса в интернете.
Екатеринбург Онлайн 06:33
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае

О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Сиб.фм 02:46
Общество

Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку

На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Российская газета вчера в 16:44
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Академик РАН: Новый коронавирус пришел в человечество навсегда

Вирусолог Виталий Зверев, являющийся академиком РАН, на съемках телепрограммы "60 минут" на канале "Россия-1" громко заявил, что необходимо осознать, что коронавирус пришел в человечество навсегда.
Территория новостей 02:47
Кино

Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»

Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.
RuNews24.ru 05:17
Наука

Графен уловит инфракрасное излучение с помощью черного фосфора и мышьяка

Ученые из МФТИ совместно со специалистами из Японии и США рассчитали параметры фотоприемников из слоев графена и смеси черных мышьяка и фосфора.
IT-World 01 апреля в 09:35
Общество

В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:48
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM вчера в 07:35
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Кино

Тимоти Шаламе и Арми Хаммер воссоединятся на большом экране

ОК! вчера в 11:31
Здоровье

В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом

В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
Амур.инфо 04:25
Транспорт

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
РБК вчера в 14:52
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Здоровье

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru 06:46
Происшествия

В Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 4 апреля 2020 года, в Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом, на карантине находятся 837 чел, обследовано 957 чел, сделано 1016 исследований биоматериала, для 222 жителей закончено меднаблюдение, карантин снят.
LifeKostroma.ru 05:15
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Армия и оружие

ВКС России завершили переброску специалистов и оборудования в Сербию

Завершена операция по переброске в Сербию российских военных специалистов, необходимого оборудования и спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Вести.Ru 05:02
Шоу-бизнес

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Экспресс газета вчера в 07:10
Общество

В России от коронавируса за сутки умерли девять человек

В России за последние сутки от коронавируса COVID-19 умерли девять человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 04:32
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Наука

У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Газета.Ru 04:50
Происшествия

В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом

В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
Karelia.news 03:00
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Национальный антитеррористический комитет
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