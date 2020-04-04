Происшествия
РИА НовостиВ Мурманске предотвратили теракт
Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. В городе Нефтекумске удалось раскрыть законспирированную ячейку сторонников ИГ*, планировавших нападения на полицейских и атаки в людных местах.
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с чего всё началось
В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Как отмечается в сообщении, минувшей ночью сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника.РИА Новости06:15
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Хоккей
«Адмирал» собирается вернуться в КХЛ
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ
Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Происшествия
На Урале поймали мужчину, который распространял фейки о коронавирусе
Мужчина распространял фейковые новости о пандемии коронавируса в интернете.
Здоровье
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае
О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Общество
Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку
На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
Академик РАН: Новый коронавирус пришел в человечество навсегда
Вирусолог Виталий Зверев, являющийся академиком РАН, на съемках телепрограммы "60 минут" на канале "Россия-1" громко заявил, что необходимо осознать, что коронавирус пришел в человечество навсегда.
Кино
Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»
Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.
Наука
Графен уловит инфракрасное излучение с помощью черного фосфора и мышьяка
Ученые из МФТИ совместно со специалистами из Японии и США рассчитали параметры фотоприемников из слоев графена и смеси черных мышьяка и фосфора.
Общество
В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Общество
«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Кино
Тимоти Шаламе и Арми Хаммер воссоединятся на большом экране
Здоровье
В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом
В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
Транспорт
Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции
Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Происшествия
В Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 4 апреля 2020 года, в Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом, на карантине находятся 837 чел, обследовано 957 чел, сделано 1016 исследований биоматериала, для 222 жителей закончено меднаблюдение, карантин снят.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Армия и оружие
ВКС России завершили переброску специалистов и оборудования в Сербию
Завершена операция по переброске в Сербию российских военных специалистов, необходимого оборудования и спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
Певица Алекса увела жениха у беременной подруги
Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли девять человек
В России за последние сутки от коронавируса COVID-19 умерли девять человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Наука
У котов в Ухане обнаружили коронавирус
Происшествия
В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом
В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.