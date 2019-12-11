Происшествия
RT на русскомВ Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Сотрудники ФСБ задержали экстремиста, планировавшего взорвать администрацию Мурманска
Мурманский вестник05:48
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Политика
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Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
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Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате
Согласно версии следствия, Александров вступил в сговор с руководителем Управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов.
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На Украине открыли дело против Порошенко за госизмену
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