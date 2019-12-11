Происшествия
RT на русскомВ Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Сотрудники ФСБ задержали экстремиста, планировавшего взорвать администрацию Мурманска
Мурманский вестник05:48
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В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
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