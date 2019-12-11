Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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ФСБ задержала готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

RT на русском08:06

В Мурманске предотвратили теракт у здания администрации

Би-порт05:24

Сотрудники ФСБ задержали экстремиста, планировавшего взорвать администрацию Мурманска

Мурманский вестник05:48

В «Правом секторе»* сообщили, что не причастны к готовившемся взрыву здания правительства Мурманской области

КП - Мурманск08:51

«Правый сектор»* пытался устроить теракт в Мурманске [видео]

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ФСБ пресекла попытку сторонника «Правого сектора» устроить теракт в Мурманске

ТАСС04:56

Появилось видео задержания сторонника «Правого сектора»* в Мурманске

РИА Новости05:52
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Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

По словам Яуха, Лужков часто приезжал в клинику, так как давно страдал заболеванием сердца.
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НОК Великобритании призвал к жестким санкциям к российскому спорту

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Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
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Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
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Происшествия

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Согласно версии следствия, Александров вступил в сговор с руководителем Управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов.
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Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России

Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.
Коммерсантъ 12:36
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В Коми проживает более 3 тысяч ВИЧ-инфицированных

В Коми проживает более 3 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежегодно в республике выявляют около 400 заболевших.
АиФ Коми 07:01
Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
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Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Вечерняя Москва вчера в 05:48
Общество

Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
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Общество

Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Rambler News Service 06:31
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Происшествия

Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ

Супруга пропавшего вместе с двумя сыновьями жителя Уфы Артема Мазова Эльмира нашла написанную им прощальную записку, сообщает портал UFA1 со ссылкой на источник.
РИА Новости 11:16
Экономика

Греф сообщил о планах Сбербанка ввести рефинансирование своей ипотеки

Сбербанк со следующего года планирует ввести рефинансирование своей ипотеки.
РБК вчера в 10:08
Общество

Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» вывели на орбиту

РИА Новости 07:57
Политика

Трамп пообещал незамедлительно подписать оборонный бюджет

Глава Белого дома поторопил конгресс с принятием документа Президент США Дональд Трамп пообещал не откладывать подписание оборонного бюджета страны на 2020 год.
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Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
РИА Новости 09:36
Происшествия

Пропавший российский катер нашли около Японии

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Гаджеты

Xiaomi первой выпустит смартфон с памятью нового поколения

Топ-менеджер Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что первый смартфон с оперативной памятью нового поколения выпустит китайская компания.
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Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Футбол

Гаттузо официально стал тренером «Наполи»

Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.
Prognozist 12:26
Общество

Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру 09:43
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