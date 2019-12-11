Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

В Мурманске задержан сторонник экстремистской организации «Правый сектор»*, планировавший теракт у здания местной администрации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.
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Сотрудники ФСБ задержали экстремиста, планировавшего взорвать администрацию Мурманска

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«Правый сектор»* не считает террориста из Мурманска своим активистом

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В «Правом секторе»* сообщили, что не причастны к готовившемся взрыву здания правительства Мурманской области

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ФСБ задержала готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

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ФСБ пресекла попытку сторонника «Правого сектора» устроить теракт в Мурманске

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Появилось видео задержания сторонника «Правого сектора»* в Мурманске

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В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
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