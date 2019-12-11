Происшествия
RT на русскомВ Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
В Мурманске задержан сторонник экстремистской организации «Правый сектор»*, планировавший теракт у здания местной администрации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.
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Сотрудники ФСБ задержали экстремиста, планировавшего взорвать администрацию Мурманска
Мурманский вестник05:48
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