Происшествия
RT на русскомВ Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Происшествия
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Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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Происшествия
Капитан хабаровского «Амура» Максим Кондратьев выбыл до конца сезона
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Руководство футбольного клуба "Наполи" отправило в отставку главного тренера Карло Анчелотти, сообщается на официальном сайте итальянской команды.
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Главной и конечной целью всех проектов российской экономики является повышение благосостояния граждан страны.
Общество
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Происшествия
Во Владимире врача осудят за смерть мальчика из-за опоздания на работу
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Культура
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Компания Google обнародовала список самых популярных поисковых запросов на Украине за текущий год.
Политика
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Происшествия
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Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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