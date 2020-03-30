Коронавирус
ФАНМурманская область перешла на режим самоизоляции
Отмечается, что следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы. В настоящее время в Мурманской области ограничен въезд в ряд городов, например, в Апатиты, Кировск, Мончегорск и Ковдор.
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В Мурманской области за соблюдением мер ограничения будут следить правоохранители
Мурманский вестник01:56
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