Коронавирус

ФАНФАНМурманская область перешла на режим самоизоляции

Отмечается, что следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы. В настоящее время в Мурманской области ограничен въезд в ряд городов, например, в Апатиты, Кировск, Мончегорск и Ковдор.
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