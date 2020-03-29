С 12.00 30 марта Мурманская область переходит на режим самоизоляции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по эпидемиологической безопасности.

В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

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