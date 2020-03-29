Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

С 12.00 30 марта Мурманская область переходит на режим самоизоляции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по эпидемиологической безопасности.
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В Мурманской области режим самоизоляции распространили на всех

Коммерсантъ02:38

Карантин в Мурманской области из-за коронавируса: все жители региона должны находиться на самоизоляции

КП - Мурманск01:30

В Мурманской области за соблюдением мер ограничения будут следить правоохранители

Мурманский вестник01:56

Мурманская область с 30 марта переводит всех жителей на самоизоляцию

ТАСС01:45

В Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции

RT на русском02:00

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Мурманской области

Nord-News01:25

Погода в Мурманске: мороз и солнце

ТВ-21вчера в 04:48
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Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель

На 01:35 баррель нефти марки WTI стоил около 19,98 долларов. Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году.
Piter.tv 03:03
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
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Сотрудник компании «Северсталь» заразился коронавирусом

Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус.
REGNUM 02:51
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Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
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Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
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Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Общество

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

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Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Политика

В России образован президиум правительства

В состав президиума вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, зампреды правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук и вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
ТАСС вчера в 03:15
Происшествия

В Новосибирске не подтвердили коронавирусные результаты 12 челябинцев

Ещё по некоторым гражданам результаты отправлены в Новосибирск.
REGNUM 03:20
Происшествия

В Воронеже ликвидируют крупную аварию на водоводе

REGNUM 02:38
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

На Украине число случаев коронавируса достигло 356

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Аргументы и Факты 28 марта в 17:37
Здоровье

В Минздраве дали рекомендации для находящихся в самоизоляции

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай дал рекомендации для находящихся в самоизоляции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:11
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Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу

Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Lenta.ru 03:24
Общество

В Псковской области умер первый пациент от коронавируса

В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
МИР 24 вчера в 11:30
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Коронавирус разогнал пробки в Петербурге

REGNUM 03:29
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
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Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru вчера в 10:52
Экономика

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 20:12
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Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
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Вышла на свое рабочее место и жена чиновника, врач. Об этом сообщалось на оперативном совещании в правительстве РБ 30 марта 2020 года.
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Лена Катина оказалась Пауком шоу «Маска»

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Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Формула-1 и картинг. Бензема сравнил себя с Жиру

Вчера форварда «Реала» Карима Бензема спросили о том, сильнее ли он как футболист нападающего «Челси» Оливье Жиру.
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Советская прививка от туберкулеза может работать против коронавируса

Россиян от коронавируса может защищать советская прививка против туберкулеза.
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Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
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NieR: Automata пополнит библиотеку Xbox Game Pass уже 2 апреля

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Иран обвинил США в медицинском терроризме

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.
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В Пермском крае выявили 86 нарушителей режима самоизоляции

Виновным лицам грозит наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.
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Как работают Яндекс.Новости?
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