Коронавирус
Российская газетаВ Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции
С 12.00 30 марта Мурманская область переходит на режим самоизоляции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по эпидемиологической безопасности.
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В Мурманской области за соблюдением мер ограничения будут следить правоохранители
Мурманский вестник01:56
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Энергетика
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Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
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Здоровье
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Общество
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В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
Общество
Коронавирус разогнал пробки в Петербурге
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В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
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Вышла на свое рабочее место и жена чиновника, врач. Об этом сообщалось на оперативном совещании в правительстве РБ 30 марта 2020 года.
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Экономика
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Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Вчера форварда «Реала» Карима Бензема спросили о том, сильнее ли он как футболист нападающего «Челси» Оливье Жиру.
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Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
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NieR: Automata пополнит библиотеку Xbox Game Pass уже 2 апреля
Политика
Иран обвинил США в медицинском терроризме
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Происшествия
В Пермском крае выявили 86 нарушителей режима самоизоляции
Виновным лицам грозит наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.