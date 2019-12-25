Происшествия
РБКВ Мурманской области на учениях погиб военнослужащий
В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота. По предварительным данным, военнослужащий получил «несовместимое с жизнью» огнестрельное ранение из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием.
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Северный флот и правоохранительные органы начали проверку после гибели военнослужащего, сообщили в пресс-службе флота.ТАСС09:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Кино
Вышел тизер фильма-катастрофы «Огонь» с Константином Хабенским
Космос
Солнце вступило в новый цикл активности: чем это грозит
Сегодня, 25 декабря 2019 года, впервые на солнечном диске появились два пятна нового, 25-го цикла активности — по одному на каждом полушарии.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности
Политика
«Северный поток-2» проложит новые маршруты
Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне заявил, что санкции США кардинально не повлияют на сроки завершения строительства «Северного потока-2».
Политика
Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти
"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Политика
Зеленский запретил поставки российской электроэнергии
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
Авто
В Москве выставили на продажу Tesla Cybertruck за 666 тысяч рублей
За самодельный пикап а-ля Tesla на базе ВАЗовской "девятки" просят оригинальную сумму в 666,666 руб. Создателями копии, замеченной на прошлой неделе на дорогах столицы, оказались авторы YouTube-канала "Пушка Гараж".
Происшествия
Подростка забили гантелью и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелью.
Кино
Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Технологии
Huawei создаст замену YouTube и другим сервисам Google
Китайской компании помогут индийские разработчики. Huawei планирует создать равноценную замену YouTube, Gmail и другим сервисам Google.
Политика
Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Автоспорт
Супруга Шумахера обратилась к болельщикам
Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием автогонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике.
Общество
В Epic Games Store бесплатно раздают Totally Accurate Battle Simulator
В магазине Epic Games Store продолжается двенадцатидневная раздача игр, которая началась 19 декабря.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Армия и оружие
Путин: в России создают наземную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Здоровье
Эксперты назвали людей, которым вообще нельзя употреблять алкоголь
Кому из людей нельзя пить алкоголь ни в каких количествах, рассказал российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов.
Политика
Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway.
Биатлон
Дмитрия Малышко исключили из сборной России по биатлону
Четверо российских биатлонистов - Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов - не прошли в состав сборной на очередной этап Кубка мира, так как не выполнили критерии отбора: два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.