Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Северный флот и правоохранительные органы начали проверку после гибели военнослужащего, сообщили в пресс-службе флота.

с чего всё началось

В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота. По предварительным данным, военнослужащий получил «несовместимое с жизнью» огнестрельное ранение из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием.

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

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