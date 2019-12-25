Происшествия
РБКВ Мурманской области на учениях погиб военнослужащий
В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота. По предварительным данным, военнослужащий получил «несовместимое с жизнью» огнестрельное ранение из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием.
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с чего всё началось
Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Северный флот и правоохранительные органы начали проверку после гибели военнослужащего, сообщили в пресс-службе флота.ТАСС09:42
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