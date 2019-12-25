Происшествия

РБКРБКВ Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота. По предварительным данным, военнослужащий получил «несовместимое с жизнью» огнестрельное ранение из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Северный флот и правоохранительные органы начали проверку после гибели военнослужащего, сообщили в пресс-службе флота.
ТАСС09:42

Подробнее о событии

Северный флот начал проверку обстоятельств гибели военного

Северпост09:12

На Северном флоте начали проверку после гибели военного

RT на русском09:55

Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

ТАСС09:42

Военнослужащий погиб в Алакуртти

Би-порт09:02

Под Кандалакшей во время учений погиб военный

Nord-News08:57

После гибели военного в Алакуртти возбуждено уголовное дело

Мурманский вестник09:15

Контрактник Северного флота погиб на учениях в Мурманской области

РИА Новости10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой

Вести.Ru 08:03
Шоу-бизнес

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые станет папой

37-летний ведущий программы "Дом-2" Андрей Черкасов впервые станет отцом.
ТВ Центр вчера в 08:26
Технологии

В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
РИА Новости 07:40
Политика

Путин оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в экономике позволяет достичь еще больших результатов.
Российская газета 12:23
Политика

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 11:50
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Политика

В России умер генерал армии Махмут Гареев

В России на 97-м году жизни умер генерал армии и выдающийся военачальник Махмут Гареев.
Актуальные Новости 03:59
Армия и оружие

В США признали превосходство АК-47 над M16

Издание The National Interest сравнило между собой советский автомат АК-47 и американскую автоматическую винтовку M16, которые использовались во время войны во Вьетнаме.
Ferra 10:28
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РБК 23 декабря в 22:53
Экономика

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»

Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Вести.Ru 11:34
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости 10:43
Футбол

Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставки

Кононов впервые после ухода из клуба решил высказаться в адрес поклонников "Спартака".
Вести.Ru 12:50
Транспорт

Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург

Поезд «Таврия», прибывший накануне в Севастополь из Санкт-Петербурга, отправился обратно днем 25 декабря.
РБК 09:40
Общество

В Нотр-Даме не исключили дальнейших обрушений в соборе

RT на русском 11:19
Политика

Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Sibnet Новости вчера в 10:19
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Происшествия

Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.
URA.Ru 09:50
Кино

Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!

Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Россия – Культура вчера в 12:34
Происшествия

Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества

Лейтенанта полиции Михаила Гадеева, который погиб в Саратове при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, посмертно представят к Ордену Мужества.
Российская газета 11:35
Авто

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Ведомости вчера в 17:06
Армия и оружие

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
RT на русском 12:17
Футбол

Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру

Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Sports.ru вчера в 08:08
Единоборства

Емельяненко сделал подарок Кадырову

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, какие у него отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Pravda.Ru 05:23
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт завершили свой развод

Певица и актёр удивили своих фанатов. Майли Сайрус и её теперь уже бывший супруг Лиам Хемсворт преподнесли сюрприз своим поклонникам.
7Дней.ру 10:30
Футбол

Карьера Обухова = борьба. Пережил игнор Аленичева, занимал 200k у Кутепова, прорвался в РПЛ в 27 и мечтает о «Спартаке»

В последних шести матчах «Тамбов» набрал 13 очков и поднялся с 16-го места на 11-е, а одним из героев стремительного восхождения стал 27-летний Владимир Обухов – 5 мячей и 2 ассиста.
Sports.ru 03:03
Транспорт

Маршруткам Петербурга разрешили поднять тариф до 50 рублей

Напомним, власти Петербурга решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте с Нового года примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро.
REGNUM 07:24
Общество

Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Газета.Ru 07:05
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Главное