Происшествия

РБКРБКВ Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота. По предварительным данным, военнослужащий получил «несовместимое с жизнью» огнестрельное ранение из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием.
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Контрактник Северного флота погиб на учениях в Мурманской области

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