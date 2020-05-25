Как подчеркнул в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис, в Мурманской области число инфицированных COVID-19 с бессимптомным течением заболевания, наверное, самое высокое в стране, поэтому тестирование, по которому область тоже в передовиках, будет активно продолжено.

В Мурманской области наращивают объемы тестирования на коронавирус

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