Коронавирус
Мурманский вестникВ Мурманской области наращивают объемы тестирования на коронавирус
Как подчеркнул в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис, в Мурманской области число инфицированных COVID-19 с бессимптомным течением заболевания, наверное, самое высокое в стране, поэтому тестирование, по которому область тоже в передовиках, будет активно продолжено.
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Общество
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Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
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Экспресс газета вчера в 13:38
Происшествия
На юге Волгограда из-за ДТП встали городские автобусы
Остров Свободы (Os34.ru) 02:36
Экономика
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
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Lenta.ru 04:33
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Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
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Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
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