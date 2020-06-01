Происшествия

REGNUMREGNUMУголовное дело возбудили по факту обрушения моста под Мурманском

Мурманск, 2 июня 2020, 12:03 — REGNUM В Мурманской области по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
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Как передаёт областное ГУ МЧС
, в тот день из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола — станция Выходной.
Фонтанка.Рувчера в 09:51

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СК возбудил уголовное дело после обрушения моста под Мурманском

ТАСС03:13

По факту обрушения моста через Колу возбудили уголовное дело

Вечерний Мурманск03:57

Разрушенный мост под Мурманском попал в объектив камеры фотографа

Северпост04:45

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области

РИА Новости03:21

После обрушения пролета ж/д моста под Мурманском возбудили уголовное дело

Nord-News03:49

По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело

Вести.Ru03:24

Рухнувший мост заставит ускорить строительство Мурманского транспортного узла

ТВ-21вчера в 12:46
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Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Известия 02:33
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
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Энергетика

Цена нефти марки Urals выросла на 70%

«Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2020 года сложилась в размере 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель)», - говорится в сообщении.
ТК Звезда вчера в 13:30
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Политика

Голосовать по Конституции на участке смогут не более 12 человек в час

Количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек, — говорится в тексте.
News.ru 05:09
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Экономика

Майк Новограц: биткоин только разгоняется

Цена биткоина начнет расти быстрее, как только преодолеет уровень в $10 000, заявил миллиардер и глава Galaxy Digital Майк Новограц.
РБК 03:02
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
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Космос

Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
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Политика

Кремль оценил угрозу коронавируса для голосования по Конституции

В Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация в России не скажутся на явке при голосовании по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 05:21
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Политика

На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
6
Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
17
Общество

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
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Экономика

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
8
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Политика

Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
13
Игры

В The Last of Us Part II будет больше 60 настроек для людей с ограниченными возможностями

Naughty Dog предусмотрела более 60 настроек интерфейса, управления и внешнего вида The Last of Us Part II, чтобы сделать игру доступной для людей с ограниченными возможностями.
CyberSport.ru 00:01
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Происшествия

Убийство в Екатеринбурге стало главной темой в Twitter

Аналогом стал хэштег #BlackLivesMatter, который стал ответом на убийство темнокожего американца Джорджа Флойда при аресте.
URA.Ru 05:21
Авто

Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети

Уникальность дизайна Innotruck состоит в одноместной кабине водителя, которая больше напоминает кабину истребителя.
Car.ru 03:25
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru 03:37
Энергетика

Белоруссия планирует поставки нефти от 10 российских компаний в июне

Белоруссия планирует поставки нефти от 10 компаний из РФ в июне, общий объем составит порядка 1,1 млн тонн - "Белнефтехим".
ТАСС 04:58
Общество

Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

Российская газета 03:43
14
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в июне

В июне в большинстве российских регионов среднемесячная температура будет около нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РБК 31 мая в 21:56
673
Армия и оружие

ВВС РФ приобретут 34 новых истребителя-бомбардировщика Су-34

Военно-воздушные силы РФ приобретут Су-34.
Политическая Экспертиза вчера в 14:03
3
Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
1,4K
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