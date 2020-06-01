с чего всё началось

Мурманск, 2 июня 2020, 12:03 — REGNUM В Мурманской области по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Уголовное дело возбудили по факту обрушения моста под Мурманском

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