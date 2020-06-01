с чего всё началось

Мост находится на перегоне между станциями Кола и Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе. В субботу из-за интенсивного таяния снега и подъема воды в реке Кола насыпь опоры подмыло.

Энергетика Российская нефть Urals в мае подорожала на 70% По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. 37

Общество В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона. 42

Космос Проект НАСА по отклонению астероида идет по плану Оборонная планетарная миссия НАСА, направленная на отклонение орбиты небольшого астероида, продолжает развиваться по плану, не выходя за рамки бюджета в $313,9 миллионов, гласит отчет Счётной палаты правительства США (GAO), опубликованный 1 июня.

Политика Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7 Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право». 96

Армия и оружие В НАТО рассказали об отмене ряда учений из-за пандемии Ранее в Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.

Общество В Москве задержаны участники пикетов в защиту журналиста Ильи Азара У здания управления МВД Москвы на Петровке были задержаны 9 человек, организовавших одиночные пикеты в поддержку арестованного 28 мая журналиста Ильи Азара. 39

Происшествия Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США. 1

Музыка Зрители выбрали победителей Евровидения-2020 Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн. 129

Политика «Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора. 225

Общество Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России Dp.ru поговорил с экспертами по поводу настоящих причин протестов в США и узнал, как эти события связаны с коронавирусом.

Футбол ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. 2

Политика Главы МИД Украины и офиса Зеленского посетят с визитом Германию Киев, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Германию с официальным визитом, сообщила 1 июня пресс-служба МИД Украины. 39