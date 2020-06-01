Происшествия
РИА НовостиВ Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Мост находится на перегоне между станциями Кола и Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе. В субботу из-за интенсивного таяния снега и подъема воды в реке Кола насыпь опоры подмыло.
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с чего всё началось
Как передаёт областное ГУ МЧС, в тот день из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола — станция Выходной.Фонтанка.Ру09:51
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Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Московский Комсомолец Чита 00:19
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
Космос
Проект НАСА по отклонению астероида идет по плану
Оборонная планетарная миссия НАСА, направленная на отклонение орбиты небольшого астероида, продолжает развиваться по плану, не выходя за рамки бюджета в $313,9 миллионов, гласит отчет Счётной палаты правительства США (GAO), опубликованный 1 июня.
ИА Красная Весна 16:42
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7
Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право».
REGNUM 16:48
Наука
Создана система осязания для мягких роботов
Rusargument 17:10
Армия и оружие
В НАТО рассказали об отмене ряда учений из-за пандемии
Ранее в Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
Газета.Ru 13:49
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Общество
Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели
Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
В США призвали Трампа жестко подавить протесты
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
Политика
Власти США нарушают права репортеров и свою конституцию — МИД РФ
Нарушение законных прав репортеров, международного права и собственной конституции осуществляют власти США, позволяя действовать полицейским против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, освещающих протесты.
ИА Красная Весна 15:46
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
Общество
В Москве задержаны участники пикетов в защиту журналиста Ильи Азара
У здания управления МВД Москвы на Петровке были задержаны 9 человек, организовавших одиночные пикеты в поддержку арестованного 28 мая журналиста Ильи Азара.
Вести Подмосковья 12:44
Наука
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com вчера в 09:22
Общество
Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год
По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Интерфакс 16:10
Здоровье
Двухлетняя Маруся умерла в Москве с признаками синдрома Кавасаки
Двухлетняя Маруся умерла в московской больнице. У девочки были все признаки синдрома Кавасаки, уносящим жизни малышей.
Московский Комсомолец 13:29
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Музыка
Зрители выбрали победителей Евровидения-2020
Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 05:49
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru 13:59
Политика
Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
РИА Новости 15:42
Общество
Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России
Dp.ru поговорил с экспертами по поводу настоящих причин протестов в США и узнал, как эти события связаны с коронавирусом.
DP.RU 11:10
Футбол
ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе
Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
RT на русском 11:53
Политика
Главы МИД Украины и офиса Зеленского посетят с визитом Германию
Киев, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Германию с официальным визитом, сообщила 1 июня пресс-служба МИД Украины.
REGNUM 05:56
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Здоровье
После коронавируса есть риск навсегда лишиться обоняния и вкуса
Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, могут потерять способность ощущать вкус и запах навсегда.
URA.Ru 15:48
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22