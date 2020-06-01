Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Мост находится на перегоне между станциями Кола и Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе. В субботу из-за интенсивного таяния снега и подъема воды в реке Кола насыпь опоры подмыло.
Читать в источнике
Комментировать923
с чего всё началось
Как передаёт областное ГУ МЧС
, в тот день из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола — станция Выходной.
Фонтанка.Ру09:51

Подробнее о событии

Источник: из-за обрушения моста под Мурманском остановилось движение 46 грузовых поездов

ТАСС15:37

Дельфинов удалось увидеть жителю Мурманской области на рыбалке [видео]

Северпост15:56

Рухнувший мост заставит ускорить строительство Мурманского транспортного узла

ТВ-2112:46

Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео

РИА Новости12:20

После обрушения ж/д моста под Мурманском грузопоток перенаправят на автотранспорт

Nord-News10:49

Пассажиры поезда Белгород – Мурманск рассказали, как выходили на станции Выходной и добирались до города

КП - Мурманск10:24

Еще один мост в Мурманской области может обрушиться

Вечерний Мурманск14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Московский Комсомолец Чита 00:19
650
Энергетика

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
37
Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
42
Космос

Проект НАСА по отклонению астероида идет по плану

Оборонная планетарная миссия НАСА, направленная на отклонение орбиты небольшого астероида, продолжает развиваться по плану, не выходя за рамки бюджета в $313,9 миллионов, гласит отчет Счётной палаты правительства США (GAO), опубликованный 1 июня.
ИА Красная Весна 16:42
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
5,6K
Политика

Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7

Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право».
REGNUM 16:48
96
Наука

Создана система осязания для мягких роботов

Rusargument 17:10
Армия и оружие

В НАТО рассказали об отмене ряда учений из-за пандемии

Ранее в Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
Газета.Ru 13:49
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
5K
Общество

Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели

Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
2
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Политика

В США призвали Трампа жестко подавить протесты

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
19
Политика

Власти США нарушают права репортеров и свою конституцию — МИД РФ

Нарушение законных прав репортеров, международного права и собственной конституции осуществляют власти США, позволяя действовать полицейским против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, освещающих протесты.
ИА Красная Весна 15:46
2
Религия

В Москве с 6 июня откроют православные храмы

Коммерсантъ 11:31
521
Общество

В Москве задержаны участники пикетов в защиту журналиста Ильи Азара

У здания управления МВД Москвы на Петровке были задержаны 9 человек, организовавших одиночные пикеты в поддержку арестованного 28 мая журналиста Ильи Азара.
Вести Подмосковья 12:44
39
Наука

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com вчера в 09:22
18
Общество

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Интерфакс 16:10
4
Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform 06:46
14
Здоровье

Двухлетняя Маруся умерла в Москве с признаками синдрома Кавасаки

Двухлетняя Маруся умерла в московской больнице. У девочки были все признаки синдрома Кавасаки, уносящим жизни малышей.
Московский Комсомолец 13:29
6
Происшествия

Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда

Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
1
Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
30
Музыка

Зрители выбрали победителей Евровидения-2020

Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 05:49
129
Политика

«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru 13:59
225
Политика

Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
РИА Новости 15:42
5
Общество

Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России

Dp.ru поговорил с экспертами по поводу настоящих причин протестов в США и узнал, как эти события связаны с коронавирусом.
DP.RU 11:10
Футбол

ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе

Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
RT на русском 11:53
2
Политика

Главы МИД Украины и офиса Зеленского посетят с визитом Германию

Киев, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Германию с официальным визитом, сообщила 1 июня пресс-служба МИД Украины.
REGNUM 05:56
39
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
489
Здоровье

После коронавируса есть риск навсегда лишиться обоняния и вкуса

Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, могут потерять способность ощущать вкус и запах навсегда.
URA.Ru 15:48
Происшествия

Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца

Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
236
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное