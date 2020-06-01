с чего всё началось

Мост находится на перегоне между станциями Кола и Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе. В субботу из-за интенсивного таяния снега и подъема воды в реке Кола насыпь опоры подмыло.

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 11

Происшествия В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры. 89

Происшествия В Нью-Йорке начались мародерства Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка. 99

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Политика В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. 78

Здоровье Почти 300 медиков заразились в Тульской области коронавирусом 84 пациентов находятся в реанимации, 30 - на аппаратах ИВЛ, 479 получают дополнительный кислород. 296 медиков человек заразились вирусом.

Политика МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате» Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 7

Общество Главный храм Минобороны откроют 22 июня Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. 4

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Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске отказался выплачивать приставам 1,5 млн рублей Отец певицы Жанны Фриске Владимир настаивает на уменьшении суммы, которую он должен выплатить судебным приставам по делу «Русфонда».

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