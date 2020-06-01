Происшествия

REGNUMREGNUMПод Мурманском рухнул железнодорожный мост

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая по железнодорожному мосту через реку Кола под Мурманском закрыли движение поездов. Из-за интенсивного таяния снега в реке повысился уровень воды, и произошло смещение опоры моста.
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с чего всё началось
Как передаёт областное ГУ МЧС
, в тот день из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола — станция Выходной.
Фонтанка.Ру09:51

Подробнее о событии

Режим ЧС ввели в Кольском районе Мурманской области, где обрушился мост

ТАСС09:23

Главный транспортный прокурор СЗФО взял на контроль ситуацию с обрушением моста

Би-порт11:08

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

РИА Новости08:27

Пассажиры поезда Белгород – Мурманск рассказали, как выходили на станции Выходной и добирались до города

КП - Мурманск10:24

При обрушении моста в Мурманской области жертв нет

ТВ-2108:19

После обрушения ж/д моста под Мурманском грузопоток перенаправят на автотранспорт

Nord-News10:49

В РЖД не называют сроки восстановления железнодорожного моста

Северпост10:21
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Политика

Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД

РИА Новости 11:04
Политика

Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон.
Ведомости 10:21
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Общество

В Пензенской области объявлен первый этап снятия ограничений

В Пензенской области с 1 июня осуществляется переход на первый этап снятия ограничений.
Пенза-Обзор 08:29
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Общество

В приложении Сбербанка произошёл сбой

1 июня в мобильном приложении Сбербанка произошёл сбой.
Вести Подмосковья 04:23
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Политика

Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев

Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев до 24 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Деловое.ТВ 06:34
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
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Экономика

В России допустили снижение цен на гречку

В Российском зерновом союзе (РЗС) допустили, что в России может снизиться цена на гречку.
Lenta.ru 09:57
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Технологии

На РС уже есть более быстрый SSD, чем в PS5

Одной из ключевых особенностей новых платформ станет использование быстрых SSD накопителей, которые, по словам производителей и многих разработчиков, избавят игроков от загрузочных экранов в играх и позволят реализовать возможности, недоступные на текущем поколении.
Srnsk 08:24
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
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Авто

Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс 07:45
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Армия и оружие

Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь

В сирийской провинции Хасака местные жители остановили военную колонну РФ и попросили у нее помощи в борьбе с протурецкими боевиками.
Discover24 вчера в 05:03
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Происшествия

Стала известна судьба выпавшей из окна подполковника МВД

Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД.
Lenta.ru 10:25
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Армия и оружие

Северный флот получит новое оружие

В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Российская газета 02:04
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Здоровье

Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом

В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
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Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшей шестилетней девочки

ТАСС 07:08
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
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Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
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Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
5
Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
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Происшествия

Сбербанк предложил миллион за информацию о нападении на инкассаторов

В сообщение сказано, что — «Сибирский банк ПАО „Сбербанк“ объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка».
ИА Красная Весна 10:49
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Происшествия

Прокуроры просят для генерала Игоря Качева два года колонии-поселения

Взгляд-инфо 08:33
Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, кого коснутся штрафы за отказ от прививок

Штрафы за отказ от прививок коснутся только тех, кому вакцинация необходима в силу профессиональной деятельности, 30 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна 30 мая в 07:55
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Культура

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru 03:41
15
Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
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