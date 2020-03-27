Коронавирус

РБКРБКВ Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом в Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.
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Апатиты и Кировск закрыли на карантин

Вечерний Мурманск15:50

Кировск и Апатиты закрыли на карантин

Би-порт15:56

Кировск и Апатиты закроют на две недели

Северпост16:15

Въезд в Кировск и Апатиты будет ограничен на две недели

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До 11 апреля в Апатитах и Кировске введён карантин

Nord-News15:51

В Кировске и Апатитах могут ввести карантин для снижения турпотока

Невские Новостивчера в 06:13

Могут ограничить выезд из городов Мурманской области

Новости Мурманской областивчера в 06:31
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
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«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
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Дзюба выложил видео, как играет в PES против Бийола

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Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил свою супругу Анастасию Костенко, которой в воскресенье, 29 марта, исполняется 26 лет.
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Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»

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Почта России вводит особый режим работы с 30 марта

С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
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Одним из самых явных признаков неполадок в АКПП является появление рывков, толчков и вибрации во время езды.
Тарантас Ньюс 11:59
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В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

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В «Валенсии» выявлено 25 случаев заражения коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в "Валенсии" достигло 25 человек, среди них 10 футболистов, остальные - персонал клуба.
Газета.Ru 10:10
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Биолог оценила российский препарат от коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.
Взгляд.ру 14:17
Общество

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Известия 16:56
Происшествия

Власти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожар

Крупный пожар возле "Ростов Арены" начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.
Газета.Ru 16:45
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Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались

Только за последние сутки число летальных исходов на Украине увеличилось на три, а у 93 человек был подтвержден коронавирус.
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Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
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Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
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Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США

На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены, в связи с чем отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ.
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Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
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WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
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Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
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Вирусолог рассказал, когда возможен пик эпидемии коронавируса в РФ

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Альштейн подчеркнул: гарантий и точных прогнозов сейчас никто дать не может, потому что с эпидемией, вызванной этим вирусом, Россия сталкивается впервые.
News.ru 19:07
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Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

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Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

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Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

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В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом

Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
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На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
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Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

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Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом ухудшится

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Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

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