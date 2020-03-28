Коронавирус

РБКРБКВ Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом в Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.
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"Это связано с увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус в Апатитско-Кировском районе", – указано в заявлении
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NewInform20:51

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Апатиты и Кировск закрыли на карантин

Вечерний Мурманск15:50

Кировск и Апатиты закрыли на карантин

Би-порт15:56

Кировск и Апатиты закроют на две недели

Северпост16:15

Въезд в Кировск и Апатиты будет ограничен на две недели

ТВ-2116:00

До 11 апреля в Апатитах и Кировске введён карантин

Nord-News15:51

В Кировске и Апатитах могут ввести карантин для снижения турпотока

Невские Новостивчера в 06:13

Могут ограничить выезд из городов Мурманской области

Новости Мурманской областивчера в 06:31
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известия 18:08
Авто

Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206

Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.
Автоновости дня 15:01
Общество

Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Российская газета 20:17
Общество

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Российская газета 13:57
Транспорт

Ограничительные меры из-за коронавируса не помешают ремонтировать дороги в Южно-Сахалинске

В беседе с руководителями подрядных организаций губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, работы по строительству и благоустройству должны вестись в полном объеме.
РИА Сахалин-Курилы 01:10
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 12:47
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 19:48
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Происшествия

Из Таиланда в Благовещенск прилетели четверо человек с температурой

Всего по состоянию на 28 марта сотрудники Роспотребнадзора, полиции, минздрава и муниципалитетов провели 493 проверки соблюдения людьми самоизоляции.
Амурская правда 08:20
Авто

АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com вчера в 08:54
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Военное дело вчера в 04:24
Космос

Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»

Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
РИА Новости 20:38
Происшествия

День 29 марта в истории

29 марта 1836 года император Николай I учредил Военное министерство, где впервые была введена должность юридического консультанта.
Парламентская газета 18:00
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия 17:44
Экономика

Торговые сети предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Руководители розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), организации "Опора России" сообщают, что российская Федерация может упасть на самое дно, по уровню потребительского рынка к показателям рубежа XIX-XX веков.
Evo-rus.com вчера в 12:10
Хоккей

КХЛ проводит в соцсетях виртуальный Кубок Гагарина

Континентальная хоккейная лига запускает в соцсетях виртуальный Кубок Гагарина. Накануне в КХЛ объявили о досрочном завершении сезона.
Inc-news.ru 26 марта в 13:37
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru 08:37
Общество

В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, сейчас у многих из них нехватка денег.
Lenta.ru 18:39
Шоу-бизнес

Никас Сафронов поздравил 74-летнего Петросяна с рождением ребенка

Bimru.ru 07:28
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК 14:25
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 20:01
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 18:34
Общество

В Чечне ввели жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Чеченской Республики ввели в регионе жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 19:39
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Одним из признаков коронавируса у некоторых людей может быть конъюнктивит, заявили врачи из Американской академии офтальмологии со ссылкой на данные, полученными их китайскими коллегами.
MOS.news 10:11
Кино

В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны

Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
News.ru вчера в 08:06
Экономика

«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.
РБК 19:10
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
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