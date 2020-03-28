с чего всё началось

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом в Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

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Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

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Политика ЛНР приравняла линию разграничения к госгранице "Постановляю определить, что линия фактического разграничения, проходящая между территорией, находящейся под контролем Луганской народной республики, и территорией Луганской народной республики, временно находящейся под контролем государства Украина, приравнивается к статусу государственной границы", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте главы республики в субботу.