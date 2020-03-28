Коронавирус
РБКВ Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом в Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.
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с чего всё началось
"Это связано с увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус в Апатитско-Кировском районе", – указано в заявлении.NewInform20:51
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Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Авто
Назвали признаки скорой поломки АКПП
Одним из самых явных признаков неполадок в АКПП является появление рывков, толчков и вибрации во время езды.
Здоровье
Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом
Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.
Политика
Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян
Власти Грузии не пропустили через свою территорию российских граждан, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем.
Авто
Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа
Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд
Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда.
Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Общество
Военный медицинский центр начали строить в Нижнем Новгороде
Шоу-бизнес
Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко
У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
Общество
На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Общество
«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля
«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Общество
«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали
Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
Хоккей
Яковлев считает, что не стоит пренебрегать карантином
Защитник «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал, как проходит карантин в связи с коронавирусом.
Наука
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
Общество
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Политика
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Здоровье
Медики установили сроки сохранения коронавируса в организме
«Результат нашего исследования показал, что у половины переболевших COVID-19 сохранялся в организме даже после исчезновения всех симптомов в течение от одного до восьми дней», — рассказал член группы, пульмонолог Локеш Шарма.
Происшествия
При тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный
В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Происшествия
Первые три случая заражения коронавирусом выявили в Омске
У троих жителей Омской области нашли коронавирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов.
Здоровье
Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится
Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Общество
СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Политика
Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии
Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.