Коронавирус
RT на русскомВ Мурманской области смягчили режим ограничений
Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
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