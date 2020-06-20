С 22 июня откроются небольшие непродовольственные магазины. Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил на брифинге губернатор Андрей Чибис, передает РИА Новости.

В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих

Армия и оружие В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин. Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, что украинские силовики также обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево к северу от Донецка.

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,5K

Здоровье Мурашко и Попова поздравили медиков с Днем медработника Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравили медиков с профессиональным праздником и поблагодарили за самоотверженную работу, в том числе в условиях пандемии COVID-19.

Политика Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам. 7

Армия и оружие Российский «Пересвет» рассекретили Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal. 24

Политика Песков оценил отношения между Россией и Польшей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне и это противоречит интересам двух стран. 184

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 396

Происшествия В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.