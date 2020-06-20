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Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ Мурманской области отменяют карантин для въезжающих

С 22 июня откроются небольшие непродовольственные магазины. Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил на брифинге губернатор Андрей Чибис, передает РИА Новости.
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