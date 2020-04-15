Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.

В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов

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