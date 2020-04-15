Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов

Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
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В Мурманской области на пациентов с подозрением на COVID-19 наденут электронные браслеты

Новая газета04:34

В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов

РИА Новости04:45

Мурманская область закупит трекер-браслеты для отслеживания больных CoViD-19

Nord-News04:41

Зараженным коронавирусом жителям российского региона наденут браслеты для слежки

Lenta.ru04:59

Коронаположительных в регионе будут лечить на дому с браслетами

Северпост04:29

Трекеры для слежения за самоизолированными гражданами закупят в Мурманской области

Би-порт04:13

Для пациентов с COVID-19 в Мурманской области закупят трекер-браслеты

Интерфакс - Россия03:33
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
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Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4K
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости вчера в 23:46
3,1K
Происшествия

В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом

Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
1
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
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Футбол

Большое интервью Сердара Таски. Про «Спартак», Карреру и Федуна

Мои представители общались по новому контракту с клубом, и, думаю, менеджмент «Спартака» также общался и с тренером — каких игроков он хочет видеть на следующий сезон.
Матч ТВ 02:55
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
3K
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Армия и оружие

Британские эксперты оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»

Британские военные специалисты заявили, что российская снайперская винтовка претендует на звание самой смертоносной в мире и способна полностью изменить «правила игры».
Профиль вчера в 05:48
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Технологии

Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии

Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
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Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
1,9K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

Газета.Ru 00:56
1,2K
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах

Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ, подвид итоговой аттестации — РБК) для выпускников 9 классов в этом году пройдет с 8 июня по 31 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора.
РБК 05:22
1
Общество

Коронавирус охватил 19 районов Нижегородской области

Наибольшее количество заболевших людей, 213 человек, зафиксировали непосредственно в Нижнем Новгороде, на втором месте по количеству случаев COVID-19 находится Павловский район с 22 заболевшими жителями.
RuNews24.ru вчера в 09:05
36
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
365
Общество

В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
29
Общество

В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом

Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
15
Энергетика

Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости вчера в 12:36
135
Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
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Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
12
Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:07
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Происшествия

В Архангельске задержан подозреваемый в убийстве трех женщин

В областном центре задержан подозреваемый, совершивший поджог квартиры на улице Гагарина, 12, где позже были обнаружены тела трех женщин.
Двина Сегодня 02:54
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
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Единоборства

Турнир UFC 249 с боем Фергюсона может состояться 9 мая

Vprognoze.ru 03:16
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Футбол

Бывший вице-президент «Барселоны» выдвинул новые обвинения в коррупции

Бывший вице-президент испанской "Барселоны" Эмили Русо, несколько дней назад ушедший со своего постав в отставку вместе с пятью другими директорами каталонского клуба, еще раз выступил в прессе с обвинениями в коррупции в адрес дейстующего правления.
ProstoProSport 01:16
Транспорт

Первые протоколы начали выписывать в столице за езду без спецпропусков

В столице оформили первые протоколы за отсутствие спецпропусков для передвижения по городу.
Москва 24 04:12
6
Энергетика

МЭА ожидает в 2020 году крупнейшее падение спроса на нефть в истории

Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки.
RT на русском 05:08
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