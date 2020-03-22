Происшествия
КоммерсантъВ Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных
Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса в Мурманской области. Предварительно — из-за нарушения требований безопасности при работах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
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с чего всё началось
Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.ТАСС09:45
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Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упала на 8-9%. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Энергетика
«ФСК ЕЭС» ищет подрядчика на управление сетями связи
"ФСК ЕЭС" объявила конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатационно–техническому обслуживанию волоконно–оптической сети связи, сети передачи данных и систем электропитания единой технологической сети связи электроэнергетики ПАО "ФСК ЕЭС" и оборудования локальных вычислительных сетей объектов ПАО "ФСК ЕЭС".
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Футбол
Бывший водитель Фернанду выступил с новыми обвинениями против игрока
Фернанду выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 годы.
Армия и оружие
ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине
С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины действует карантин, запрещены массовые мероприятия.
Энергетика
Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти.
Экономика
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Экономика
Правительство рекомендовало банкам реструктурировать кредиты физлиц
Российским банкам дана рекомендация реструктурировать кредиты физических лиц, в первую очередь, зараженных коронавирусом.
Религия
Молитвы против коронавируса утвердил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с текстами молитвенных прошений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Футбол
УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона
Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", Союз европейский футбольный ассоциаций (УЕФА - прим.) предложила футбольным ассоциациям три варианта завершения текущего сезона.
Здоровье
Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму
Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Гаджеты
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0
Самым интересным же стало то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Экономика
Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Гаджеты
Nokia воскресила легендарную модель телефона
Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.
Политика
Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию
Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Власти Чехии не исключили закрытия границ Евросоюза на два года
Ситуация с закрытыми границами в Европе может растянуться и на два года, все зависит от дальнейшего распространения коронавируса на континенте, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, председатель кризисного штаба Чехии, замглавы минздрава, эпидемиолог Роман Примула.
Происшествия
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России
Самые высокие заработные платы в регионах России зафиксированы в сферах добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.