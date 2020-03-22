Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса в Мурманской области. Предварительно — из-за нарушения требований безопасности при работах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
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с чего всё началось

На складе ракетного завода под Мурманском произошел взрыв

Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС09:45

Подробнее о событии

При подрыве боеприпаса пострадали пять военнослужащих Северного флота

РИА Новости09:54

Источник: военные получили поверхностные ранения от подрыва боеприпаса под Мурманском

ТАСС11:21

Пять человек пострадали при взрыве на арсенале под Мурманском

Би-порт10:11

Пять человек пострадали при взрыве боеприпаса на складе под Мурманском

Интерфакс10:03

«Раненых при взрыве под Мурманском не было»

Северпост13:15

Взрыв прогремел на складе боеприпасов в Мурманске

ТК Звезда09:49

При взрыве под Мурманском пострадали 6 человек

Вечерний Мурманск10:42
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Общество

Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

РБК 17:56
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Армия и оружие

Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
REGNUM 17:27
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упала на 8-9%. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Известия 19:50
Энергетика

«ФСК ЕЭС» ищет подрядчика на управление сетями связи

"ФСК ЕЭС" объявила конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатационно–техническому обслуживанию волоконно–оптической сети связи, сети передачи данных и систем электропитания единой технологической сети связи электроэнергетики ПАО "ФСК ЕЭС" и оборудования локальных вычислительных сетей объектов ПАО "ФСК ЕЭС".
ComNews.ru 19:30
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Интерфакс 19:32
Футбол

Бывший водитель Фернанду выступил с новыми обвинениями против игрока

Фернанду выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 годы.
Спорт-Экспресс 16:44
Армия и оружие

ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине

С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины действует карантин, запрещены массовые мероприятия.
ФАН 07:48
Энергетика

Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти.
Коммерсантъ 20 марта в 16:52
Экономика

Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Российская газета 18:34
Политика

СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Известия 17:30
Экономика

Правительство рекомендовало банкам реструктурировать кредиты физлиц

Российским банкам дана рекомендация реструктурировать кредиты физических лиц, в первую очередь, зараженных коронавирусом.
Интерфакс 20 марта в 08:47
Религия

Молитвы против коронавируса утвердил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с текстами молитвенных прошений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Live24 02:11
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru 08:48
Футбол

УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", Союз европейский футбольный ассоциаций (УЕФА - прим.) предложила футбольным ассоциациям три варианта завершения текущего сезона.
Piter.tv 20 марта в 14:53
Здоровье

Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму

Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Lenta.ru 19:26
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Гаджеты

Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0

Самым интересным же стало то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Игромания.ру 12:15
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК вчера в 10:15
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости вчера в 14:05
Гаджеты

Nokia воскресила легендарную модель телефона

Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.
Кубанские новости вчера в 09:30
Политика

Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию

Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 18:15
Общество

Власти Чехии не исключили закрытия границ Евросоюза на два года

Ситуация с закрытыми границами в Европе может растянуться и на два года, все зависит от дальнейшего распространения коронавируса на континенте, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, председатель кризисного штаба Чехии, замглавы минздрава, эпидемиолог Роман Примула.
РИА Новости 17:12
Происшествия

В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом

В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Lenta.ru 19:58
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета 14:44
Экономика

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

Самые высокие заработные платы в регионах России зафиксированы в сферах добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда.
RT на русском 17:53
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости 17:13
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
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