Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса в Мурманской области. Предварительно — из-за нарушения требований безопасности при работах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
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с чего всё началось

На складе ракетного завода под Мурманском произошел взрыв

Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС09:45

Подробнее о событии

«Раненых при взрыве под Мурманском не было»

Северпост13:15

Источник: военные получили поверхностные ранения от подрыва боеприпаса под Мурманском

ТАСС11:21

Взрыв прогремел на складе боеприпасов в Мурманске

ТК Звезда09:49

Пять человек пострадали при взрыве боеприпаса на складе под Мурманском

Интерфакс10:03

При подрыве боеприпаса пострадали пять военнослужащих Северного флота

РИА Новости09:54

Пять человек пострадали при взрыве на арсенале под Мурманском

Би-порт10:11

При взрыве под Мурманском пострадали 6 человек

Вечерний Мурманск10:42
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Происшествия

Baza: в центре Москвы администратор отеля изнасиловал постоялицу

Московский Комсомолец 12:40
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Автоспорт

Стали известны составы Mercedes и Red Bull на виртуальный ГП Бахрейна

Autosport.com.ru 09:07
Происшествия

Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19

Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 12:24
Общество

Сделавший Меркель прививку врач заразился коронавирусом

Врач, сделавший канцлеру Германии Ангеле Меркель прививку, оказался заражен коронавирусом.
Lenta.ru 13:51
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:16
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Общество

Камчатская телеведущая, которая расхохоталась над компенсациями льготникам, назвала голосование 22 апреля «театральной постановкой»

Телеведущая филиала ВГТРК «Камчатка» Александра Новикова сообщила на своей странице в «Инстаграм», что впервые отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля.
Вечерняя Казань 07:17
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию

К счастью, всё прошло хорошо, Чехова перенесла наркоз, а также стойко выдержала саму операцию.
Bimru.ru 10:50
Политика

СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса

Последний поставил ему ультиматум, пригрозив закрыть границу между Францией и Британией.
РБК 12:08
Спорт

Непомнящий стал лидером турнира претендентов

В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Спорт-Экспресс 12:16
Общество

Роспотребнадзор призвал россиян экономить воду

Роспотребнадзор в День воды решил напомнить россиянам о сохранности водных ресурсов планеты.
Pravda.Ru 03:54
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News 08:13
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Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Российская газета 12:55
Армия и оружие

Найдены новые доказательства поддержки Штатами террористов в Сирии

Новые находки в Идлибе говорят о том, что Соединенные Штаты больше не пытаются скрывать поставки вооружения террористам, связанным с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).
ФАН 13:36
Здоровье

Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали о темпах распространения коронавируса и сезонного гриппа.
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Общество

Минпромторг начал поставки медицинских масок в регионы

Минпромторг России начал централизованные поставки медицинских масок в регионы.
РИА Новости 12:37
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 04:10
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Происшествия

В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения

При землетрясении в хорватском Загребе в воскресенье пострадали 17 человек, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 13:53
Армия и оружие

Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

Вести.Ru 12:32
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Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
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Эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го

Издание «Российская газета» рассказала о животрепещущем вопросе для многих автомобилистов: можно ли заливать в машину вместо 95-го бензина топливо с более низким октановым числом.
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В Ростове из-за коронавируса под наблюдение попали еще 300 человек

По состоянию на 22 марта в поле зрения врачей попал 761 человек. 21 марта под наблюдением находились 412 горожан.
Rostov.ru 06:50
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Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
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При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Наука

Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением

Необычный способ противостояния глобальному потеплению изобрели в Великобритании.
ToDay News Ufa 20 марта в 16:08
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