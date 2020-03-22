Происшествия
КоммерсантъВ Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных
Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса в Мурманской области. Предварительно — из-за нарушения требований безопасности при работах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Читать в источнике
Оценить190
с чего всё началось
Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.ТАСС09:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Происшествия
Baza: в центре Москвы администратор отеля изнасиловал постоялицу
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Автоспорт
Стали известны составы Mercedes и Red Bull на виртуальный ГП Бахрейна
Происшествия
Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19
Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
Общество
Сделавший Меркель прививку врач заразился коронавирусом
Врач, сделавший канцлеру Германии Ангеле Меркель прививку, оказался заражен коронавирусом.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Общество
Камчатская телеведущая, которая расхохоталась над компенсациями льготникам, назвала голосование 22 апреля «театральной постановкой»
Телеведущая филиала ВГТРК «Камчатка» Александра Новикова сообщила на своей странице в «Инстаграм», что впервые отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля.
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию
К счастью, всё прошло хорошо, Чехова перенесла наркоз, а также стойко выдержала саму операцию.
Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса
Последний поставил ему ультиматум, пригрозив закрыть границу между Францией и Британией.
Спорт
Непомнящий стал лидером турнира претендентов
В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Общество
Роспотребнадзор призвал россиян экономить воду
Роспотребнадзор в День воды решил напомнить россиянам о сохранности водных ресурсов планеты.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Здоровье
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Армия и оружие
Найдены новые доказательства поддержки Штатами террористов в Сирии
Новые находки в Идлибе говорят о том, что Соединенные Штаты больше не пытаются скрывать поставки вооружения террористам, связанным с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).
Здоровье
Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали о темпах распространения коронавируса и сезонного гриппа.
Общество
Минпромторг начал поставки медицинских масок в регионы
Минпромторг России начал централизованные поставки медицинских масок в регионы.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Происшествия
В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения
При землетрясении в хорватском Загребе в воскресенье пострадали 17 человек, сообщает агентство Associated Press.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Авто
Эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го
Издание «Российская газета» рассказала о животрепещущем вопросе для многих автомобилистов: можно ли заливать в машину вместо 95-го бензина топливо с более низким октановым числом.
Общество
В Ростове из-за коронавируса под наблюдение попали еще 300 человек
По состоянию на 22 марта в поле зрения врачей попал 761 человек. 21 марта под наблюдением находились 412 горожан.
Общество
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Наука
Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением
Необычный способ противостояния глобальному потеплению изобрели в Великобритании.