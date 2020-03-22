Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

с чего всё началось

Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса в Мурманской области. Предварительно — из-за нарушения требований безопасности при работах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

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