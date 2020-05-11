Режим самоизоляции в Мурманской области отменят с 12 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".

В Мурманской области с 12 мая отменяется режим самоизоляции

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