Коронавирус
RT на русскомВ Мурманской области смягчили режим ограничений
Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
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Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Футбол
«Шахтер» снова стал чемпионом Украины
"Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.
Вести.Ru 14:39
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Экономика
Наркобиржи, война в Донбассе и мечты о царе: жизнь и грехи главного православного олигарха России
В июне главный православный олигарх России Константин Малофеев, хозяин телеканала «Царьград», обвинил Билла Гейтса в заражении людей коронавирусом и рассказал о тотальном чипировании россиян.
Lenta.ru вчера в 14:58
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Футбол
Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом»
Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 15:43
Происшествия
В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке корабля нового поколения "Орел", сообщается на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 14:35
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Шоу-бизнес
Владимир Коренев отмечает 80-летие
Народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие. Как отметил актер, возраст для него не помеха для интересной жизни.
Культуромания 05:33
Космос
Запуск спутников «Гонец-М» на РН «Союз-2.1б» намечен на 20 сентября
AstroNews.ru вчера в 01:31
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
Политика
Помпео осудил решение СПЧ ООН сделать доклад после убийства Флойда
Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал решение Совета по правам человека ООН (СПЧ) принять резолюцию, осуждающую проявления расизма в связи с убийством в стране афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 09:51
Политика
Стал известен рейтинг Лукашенко в Сети
Политического конкурента Лукашенко задержали после допроса Число пользователей, которые поддерживают Александра Лукашенко - 263 тысячи человек (3,8%), 4,3 миллиона человек( 62,6%) убеждены, что президент должен покинуть свой пост.
Национальная служба новостей 10:18
Футбол
Агент Селюк: игрок «Динамо» Каборе заразился коронавирусом
Агент игрока московского "Динамо" Шарля Каборе Дмитрий Селюк рассказал о том, что его клиент заразился коронавирусом, передает Sport24.
Газета.Ru 15:01
Здоровье
Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления.
Канал 7+ 06:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Политика
Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд
Известия 07:24
Общество
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер
Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова.
Snob.ru 18 июня в 15:46
Армия и оружие
ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя
Военное дело вчера в 01:07
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 08:55
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor 12:09
Шоу-бизнес
86-летняя Татьяна Доронина оказалась в больнице
Экспресс газета 03:08
Общество
В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США
В ходе протестов против расовой дискриминации активисты снесли три памятника в Сан-Франциско, передает NBC Bay Area.
РБК 15:01