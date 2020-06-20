Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Происшествия Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. 468

Футбол «Шахтер» снова стал чемпионом Украины "Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1K

Футбол Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом» Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".

Происшествия В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.

Шоу-бизнес Владимир Коренев отмечает 80-летие Народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие. Как отметил актер, возраст для него не помеха для интересной жизни. 2

Армия и оружие Российский «Пересвет» рассекретили Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal. 6

Политика Помпео осудил решение СПЧ ООН сделать доклад после убийства Флойда Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал решение Совета по правам человека ООН (СПЧ) принять резолюцию, осуждающую проявления расизма в связи с убийством в стране афроамериканца Джорджа Флойда.

Политика Стал известен рейтинг Лукашенко в Сети Политического конкурента Лукашенко задержали после допроса Число пользователей, которые поддерживают Александра Лукашенко - 263 тысячи человек (3,8%), 4,3 миллиона человек( 62,6%) убеждены, что президент должен покинуть свой пост. 1

Здоровье Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления. 29

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 292

Общество Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова. 920