Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Мурманской области смягчили режим ограничений

Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
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В Мурманской области отменяют самоизоляцию для приезжающих

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Мурманская область переходит к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19

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В Мурманской области отменят обязательную самоизоляцию для прибывающих

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В Кировске и Апатитах снимают ограничение на выезд

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Кировск и Апатиты частично откроют 22 июня

Би-порт11:31

Фитнес-залы откроют в Мурманске, Мончегорске, Североморске и Кольском районе

Nord-News11:40
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В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
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Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Экономика

Наркобиржи, война в Донбассе и мечты о царе: жизнь и грехи главного православного олигарха России

В июне главный православный олигарх России Константин Малофеев, хозяин телеканала «Царьград», обвинил Билла Гейтса в заражении людей коронавирусом и рассказал о тотальном чипировании россиян.
Lenta.ru вчера в 14:58
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Происшествия

В Москве молния ударила в посетителей парка

В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
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Футбол

Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом»

Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 15:43
Происшествия

В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
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Шайа Лабаф играл на бирже, готовясь к роли. И сделал 1400% за 2 месяца

РБК 06:16
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Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке корабля нового поколения "Орел", сообщается на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 14:35
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Шоу-бизнес

Владимир Коренев отмечает 80-летие

Народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие. Как отметил актер, возраст для него не помеха для интересной жизни.
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Космос

Запуск спутников «Гонец-М» на РН «Союз-2.1б» намечен на 20 сентября

AstroNews.ru вчера в 01:31
Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
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Политика

Помпео осудил решение СПЧ ООН сделать доклад после убийства Флойда

Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал решение Совета по правам человека ООН (СПЧ) принять резолюцию, осуждающую проявления расизма в связи с убийством в стране афроамериканца Джорджа Флойда.
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Политика

Стал известен рейтинг Лукашенко в Сети

Политического конкурента Лукашенко задержали после допроса Число пользователей, которые поддерживают Александра Лукашенко - 263 тысячи человек (3,8%), 4,3 миллиона человек( 62,6%) убеждены, что президент должен покинуть свой пост.
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Футбол

Агент Селюк: игрок «Динамо» Каборе заразился коронавирусом

Агент игрока московского "Динамо" Шарля Каборе Дмитрий Селюк рассказал о том, что его клиент заразился коронавирусом, передает Sport24.
Газета.Ru 15:01
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Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

РИА Новости 11:59
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Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления.
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Политика

Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд

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Общество

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер

Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова.
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Армия и оружие

ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя

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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
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Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
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86-летняя Татьяна Доронина оказалась в больнице

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В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США

В ходе протестов против расовой дискриминации активисты снесли три памятника в Сан-Франциско, передает NBC Bay Area.
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