Происшествия

REGNUMREGNUMВ Мурманской области во время учений погиб военнослужащий

В одной из воинских частей Мурманской области на учениях от огнестрельного ранения погиб военнослужащий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.
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Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Северный флот и правоохранительные органы начали проверку после гибели военнослужащего, сообщили в пресс-службе флота.
ТАСС09:42

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Контрактник Северного флота погиб на учениях в Мурманской области

РИА Новости10:15

На Северном флоте начали проверку после гибели военного

RT на русском09:55

Военнослужащий погиб в Алакуртти

Би-порт09:02

Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

ТАСС09:42

Под Кандалакшей во время учений погиб военный

Nord-News08:57

После гибели военного в Алакуртти возбуждено уголовное дело

Мурманский вестник09:15

Северный флот начал проверку обстоятельств гибели военного

Северпост09:12
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Армия и оружие

Военные России и Турции завершили очередное патрулирование в Сирии

В сирийской провинции Хасеке 23 декабря прошло очередное совместное с Турцией патрулирование границы.
Российская газета 23 декабря в 19:37
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

РБК 13:34
Общество

Одного из создателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест

Под руководством Солдатова в 1990 году появилась первая отечественная научная сеть с выходом в интернет, ее создали на базе вычислительного центра Института атомной энергетики им. Курчатова.
РБК 08:01
Общество

Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»

Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Pravda.Ru вчера в 05:27
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации

Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Взгляд.ру вчера в 11:28
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Хоккей

«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»

Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
Первый областной 13:59
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Состояние Галины Волчек ухудшилось

Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
Wday.ru 06:03
Армия и оружие

Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
Газета.Ru 13:51
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 06:40
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 08:44
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Экономика

Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Lenta.ru 06:21
Происшествия

Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову

RT на русском 23 декабря в 11:25
Хоккей

«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

Газета.Ru 14:12
Политика

Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru 10:23
Политика

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Lenta.ru 10:01
Футбол

Манджукич, прощаясь с «Ювентусом», не упомянул Сарри

Многие фанаты обратили внимание на тот факт, что Манджукич не упомянул нынешнего тренера команды Маурицио Сарри, при котором он потерял место в стартовом составе и не провел ни одной игры.
ProstoProSport 14:28
Футбол

Бышовец: «Ни один нормальный легионер не поедет в Россию»

Анатолий Бышовец сообщил о деградации российского футбола. Бышовец отметил, что игроков РПЛ крайне низкий интеллектуальный IQ.
Sport.ru 11:29
Политика

Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Lenta.ru 14:23
Общество

В Севастополе встретили первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

Сегодня, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, прошедший по мосту через Керченский пролив.
Вести Севастополя 06:19
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Гаджеты

Глава OnePlus назвал самую красивую линейку смартфонов

Глава компании OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны линейки.
Актуальные Новости вчера в 04:09
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду у западного побережья Канады. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС вчера в 23:01
Гаджеты

Новый смартфон Huawei Nova 6 SE поступил в продажу

Новый смартфон среднего класса Nova 6 SE презентовали вместе с флагманскими мобильными устройствами китайской компании Huawei 5 декабря 2019 года, но лишь сейчас он поступил в продажу.
Актуальные Новости 13:11
Политика

Президент не заметил позитивного эффекта от повышения налогов

Об очевидном негативном эффекте от повышения фискальной нагрузки в стране заявил российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Pravda.Ru 10:19
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