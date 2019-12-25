Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Северный флот и правоохранительные органы начали проверку после гибели военнослужащего, сообщили в пресс-службе флота.

с чего всё началось

В одной из воинских частей Мурманской области на учениях от огнестрельного ранения погиб военнослужащий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий

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