Происшествия

РБКРБКВ Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота. По предварительным данным, военнослужащий получил «несовместимое с жизнью» огнестрельное ранение из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием.
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Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Северный флот и правоохранительные органы начали проверку после гибели военнослужащего, сообщили в пресс-службе флота.
ТАСС09:42

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Контрактник Северного флота погиб на учениях в Мурманской области

РИА Новости10:15

На Северном флоте начали проверку после гибели военного

RT на русском09:55

Военнослужащий погиб в Алакуртти

Би-порт09:02

Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

ТАСС09:42

Под Кандалакшей во время учений погиб военный

Nord-News08:57

После гибели военного в Алакуртти возбуждено уголовное дело

Мурманский вестник09:15

Северный флот начал проверку обстоятельств гибели военного

Северпост09:12
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