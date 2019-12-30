Общество

Невские НовостиНевские НовостиВ Мурманской области встречу Нового года провели без нарушений порядка

В Мурманской области Новый год провели без нарушений общественного порядка. Как сообщает региональная пресс-служба Управления Росгвардии, в праздновании участвовали около 50 тысяч человек, в 39 населенных пунктах, на 57 новогодних площадках.
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Жители Мурманской области в Новый год не буянили

Мурманский вестник05:26

В Мурманской области встречу Нового года провели без нарушений порядка

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В Курганской области более 650 полицейских следили за порядком в Новый год

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Новогодняя ночь в Новороссийске прошла без нарушений общественного порядка

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В массовых гуляниях в новогоднюю ночь приняли участие 36 тысяч волгоградцев

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В новогоднюю ночь в Заполярье обошлось без происшествий

Аргументы и Факты - Мурманск08:28
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Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК 08:53
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Политика

В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Газета.Ru 11:50
Здоровье

Бочаров проинспектировал возведение корпуса онкоцентра в Волгограде

1 января губернатор Волгоградской области проверил ход модернизации онкологического центра и строительство нового корпуса.
Волга-Медиа 07:22
Экономика

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:00
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
Происшествия

МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе

Трое неизвестных напали на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в ингушском городе Магас, сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Ведомости вчера в 12:32
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:05
Здоровье

Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше

Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Телеканал 360° 11:28
Футбол

Медведев не считает отрыв «Зенита» в РПЛ гарантией чемпионства

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался относительно лидерства его команды в турнирной таблице российского первенства.
Sportbox.RU 11:39
Шоу-бизнес

Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки

Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
Московский Комсомолец 08:13
Общество

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
REGNUM 07:33
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком

Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Газета.Ru 12:13
Авто

Chery Tiggo 7 второго поколения: кросс с новым турбомотором удостоился отдельного имени

Кроссовер Chery Tiggo 7 первого поколения стартовал в Поднебесной в 2016-м, до появления в гамме бренда Tiggo 8 он считался флагманом.
Колёса.ru 26.12.19 в 19:01
Политика

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости 05:04
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Транспорт

Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга

В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
Псковское агентство информации 06:02
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM 30.12.19 в 22:33
Общество

Житель России оплатил лечение девочки из США в Краснодаре

News.ru 11:01
Общество

Порог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января

С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Технологии

Будущее — в цифрах и фактах

1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
РБК 30.12.19 в 02:54
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 03:11
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке с поста президента

Борис Ельцин мотивировал свой уход тем, что в 2000 год Россия должна войти с новыми политиками.
RuNews24.ru вчера в 05:26
Футбол

«Сочи» готов приобрести Мака

Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за 3,5 миллиона евро.
Невские Новости вчера в 08:03
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
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