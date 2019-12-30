В Мурманской области Новый год провели без нарушений общественного порядка. Как сообщает региональная пресс-служба Управления Росгвардии, в праздновании участвовали около 50 тысяч человек, в 39 населенных пунктах, на 57 новогодних площадках.

В Мурманской области встречу Нового года провели без нарушений порядка

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