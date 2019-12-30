Общество

Невские НовостиНевские НовостиВ Мурманской области встречу Нового года провели без нарушений порядка

В Мурманской области Новый год провели без нарушений общественного порядка. Как сообщает региональная пресс-служба Управления Росгвардии, в праздновании участвовали около 50 тысяч человек, в 39 населенных пунктах, на 57 новогодних площадках.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Жители Мурманской области в Новый год не буянили

Мурманский вестник05:26

В Мурманской области встречу Нового года провели без нарушений порядка

Невские Новости06:57

Новогодняя ночь в Новороссийске прошла без нарушений общественного порядка

Наша газета (Новороссийск)05:00

Новый год на улицах Мурманска встретили около 10 тысяч северян

Би-порт06:41

В новогоднюю ночь в Заполярье обошлось без происшествий

Аргументы и Факты - Мурманск08:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:00, Ашберн
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
Политика

Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков

Посольство США в Багдаде отменило всю консульскую работу из-за беспорядков, следует из релиза на сайте посольства.
РИА Новости 12:09
Хоккей

Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Газета.Ru 13:36
Авто

В России выросли ставки утильсбора на автомобили

Сегодня, 1 января 2020 года, в России начали действовать повышенные ставки утилизационного сбора на автомобили.
Автоновости дня 07:10
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ 30.12.19 в 19:43
Общество

Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января

Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
News.ru вчера в 17:37
Армия и оружие

На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января

На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Московский Комсомолец 11:43
Гаджеты

Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

iReactor 30.12.19 в 23:34
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Футбол

Медведев: «Если „Зенит“ выиграет РПЛ, Семак продолжит работу в клубе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о будущем главного тренера Сергея Семака.
Бомбардир.ру 12:50
Авто

В Германии показали пикап BMW X7

Онлайн-премьера пикапа на основе BMW X7 прошла ещё в июле 2019-го. Сейчас же машину показали «вживую».
Car.ru вчера в 06:42
Футбол

Моуринью подсмотрел записи в блокноте тренера соперника и был наказан

Lenta.ru 13:11
Происшествия

Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Известия 11:32
Армия и оружие

Ким Чен Ын анонсировал новое стратегическое вооружение КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что в ближайшем будущем Северная Корея представит новое стратегическое оружие.
Life.ru вчера в 21:39
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
РИА Новости 10:25
Здоровье

В Кемерове опубликован график работы поликлиник в новогодние праздники

На праздничные дни в Кемерове сформирован график работы стационаров и поликлиник. В них назначены дежурные бригады медперсонала.
Комсомольская правда - Кемерово 30.12.19 в 23:52
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК 13:04
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Экономика

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
ТАСС вчера в 16:08
Происшествия

МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе

Ведомости вчера в 12:32
Экономика

Минимальные цены на водку и коньяк возросли в РФ

Минимальная розничная цена водки и коньяка увеличивается в России с 1 января. Об этом говорится в соответствующем приказе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 07:59
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 30.12.19 в 05:11
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Общество

В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей

В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
RT на русском 08:31
Армия и оружие

Японцы показали изображение нового истребителя

Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
Популярная механика 30.12.19 в 23:30
Спорт

Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

РИА Новости 08:28
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости 10:06
Общество

Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.
Интерфакс 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное