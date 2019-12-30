Общество
Невские НовостиВ Мурманской области встречу Нового года провели без нарушений порядка
В Мурманской области Новый год провели без нарушений общественного порядка. Как сообщает региональная пресс-служба Управления Росгвардии, в праздновании участвовали около 50 тысяч человек, в 39 населенных пунктах, на 57 новогодних площадках.
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Новогодняя ночь в Новороссийске прошла без нарушений общественного порядка
Наша газета (Новороссийск)05:00
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Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Политика
Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
Посольство США в Багдаде отменило всю консульскую работу из-за беспорядков, следует из релиза на сайте посольства.
Хоккей
Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Авто
В России выросли ставки утильсбора на автомобили
Сегодня, 1 января 2020 года, в России начали действовать повышенные ставки утилизационного сбора на автомобили.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Общество
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января
Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Футбол
Медведев: «Если „Зенит“ выиграет РПЛ, Семак продолжит работу в клубе»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о будущем главного тренера Сергея Семака.
Авто
В Германии показали пикап BMW X7
Онлайн-премьера пикапа на основе BMW X7 прошла ещё в июле 2019-го. Сейчас же машину показали «вживую».
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Армия и оружие
Ким Чен Ын анонсировал новое стратегическое вооружение КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что в ближайшем будущем Северная Корея представит новое стратегическое оружие.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
Здоровье
В Кемерове опубликован график работы поликлиник в новогодние праздники
На праздничные дни в Кемерове сформирован график работы стационаров и поликлиник. В них назначены дежурные бригады медперсонала.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Экономика
Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
Происшествия
МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе
Экономика
Минимальные цены на водку и коньяк возросли в РФ
Минимальная розничная цена водки и коньяка увеличивается в России с 1 января. Об этом говорится в соответствующем приказе Минфина РФ.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Армия и оружие
Японцы показали изображение нового истребителя
Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Общество
Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.