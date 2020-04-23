Коронавирус

РБКРБКВ Мурманской области выявили 193 новых заболевших COVID-19

192 новых пациента были выявлены на строительной площадке в селе Белокаменка, где комания «НОВАТЭК» Леонида Михельсона строит верфь для крупнотоннажных морских сооружений. Общее количество зараженных там достигло 686. Всего в регионе COVID-19 подтвержден у 856 человек.
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Мурманские чиновники не увидели причин останавливать стройку «НОВАТЭКа» из-за коронавируса

Интерфакс23 апреля в 07:48

На рабочей площадке «Новатэка» в Мурманской области выявлены еще 43 случая коронавируса

Росбалт23 апреля в 19:17

Стройка в Белокаменке продолжится

Большое Радио23 апреля в 07:40

Подрядчик НОВАТЭКа под Мурманском вывез из очага коронавируса 475 вахтовиков

Интерфакс - Россиявчера в 06:38

Губернатор: Режим самоизоляции будет продлён

Северпост23 апреля в 06:26

Власти не видят оснований для приостановки стройки в Белокаменке

Би-порт23 апреля в 06:25

Новокуйбышевские вахтовики вернулись из Мурманской области, где зафиксирована вспышка коронавируса

НСК 6322 апреля в 03:47
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Экономика

Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева

Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец 23 апреля в 11:48
3,7K
Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 12:08
1,5K
Происшествия

В Алтайском крае выявили 215 заразившихся коронавирусом

Как сообщает сегодня, 25 апреля, оперативный штаб региона, повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника (Змеиногорский район), а всего за минувшие сутки, 24 апреля, в регионе зарегистрированно 63 новых случая SARS-CoV-2.
REGNUM 00:59
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Футбол

Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:19
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
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Политика

Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году

Известия вчера в 20:13
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Гаджеты

Huawei назвала 22 фирменных смартфона, которые обновятся до EMUI 10.1

Актуальные Новости вчера в 13:50
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Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
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Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ 23 апреля в 13:46
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
3,6K
Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 20 человек

По состоянию на 9:00 утра 25 апреля оперативный штаб подтвердил заражение коронавирусом еще 20 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 01:35
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Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
7
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
698
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
13
Хоккей

Тренер «Тампы Бэй»: Кучеров проводит очередной выдающийся сезон

Форвард "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров проводит выдающийся сезон, заявил главный тренер клуба НХЛ Джон Купер.
РИА Новости 00:38
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
1,3K
Политика

Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили

Власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины «как минимум для консультаций», заявил премьер-министр Георгий Гахария, комментируя возможное назначение экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине.
Взгляд.ру вчера в 08:11
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Здоровье

Российские специалисты обработали геронтологический центр в Сербии

Российские специалисты провели обработку одного из крупнейших геронтологических центров в Сербии.
РЕН ТВ 00:51
Общество

В Кузбассе в двух новых районах обнаружили коронавирус

За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
ВашГород.ру 00:57
Происшествия

В Екатеринбурге после ДТП с автобусом госпитализировали двух человек

РИА Новости 02:09
Происшествия

В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
148
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
29
Армия и оружие

В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США

В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия.
Военное дело вчера в 06:22
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Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
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Авто

В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире

RuNews24.ru вчера в 14:45
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