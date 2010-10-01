162 случая заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Мурманской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Выписали из больниц за 24 часа 75 человек, умерли три пациента.

В Мурманской области выявили более восьми тысяч случаев коронавируса

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