Коронавирус
FlashNordВ Мурманской области выявили более восьми тысяч случаев коронавируса
162 случая заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Мурманской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Выписали из больниц за 24 часа 75 человек, умерли три пациента.
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В Москве выявлено 575 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки
ИА Красная Веснавчера в 03:55
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Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
CT news вчера в 02:36
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Шоу-бизнес
Анна Михалкова напугала поклонников болезненной худобой
Заметно постройневшая актриса вызвала много вопросов своей болезненной худобой. Посвежевшая Михалкова рассуждала о лете.
News.ru вчера в 22:28
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Общество
Великобритания пересмотрит систему подсчета смертей от коронавируса
Агентству дано указание пересмотреть методы подсчета в связи с опасением, что при иной методике цифры оказываются преувеличенными.
Московский Комсомолец 07:54
Автоспорт
Боттас показал лучший результат в третьей практике Гран-при Венгрии
Пилот команды «Мерседес» Вальттери Боттас показал лучший результат во время третьей тренировки третьего этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Венгрии.
News.ru 07:58
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Evo-rus.com вчера в 01:08
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
Общество
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 247 человек
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 247 человек. Всего в ХМАО 13 741человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:20
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Технологии
Huawei Mate 40 может выйти в двух версиях
Речь идет о Huawei Mate 40, которая по мнению инсайдеров может выйти на рынок в двух модификациях с разными чипсетами.
The GEEK 07:13
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Баскетбол
«Зенит» подтвердил подписание контракта с баскетболистом Фридзоном
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе капитана сборной России Виталия Фридзона.
RT на русском 07:19
Общество
Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе
Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
Политика
«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление
Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
Технологии
Из-за сбоя в Cloudflare стали недоступны сотни интернет-ресурсов
Cloudflare — это американская компания, которая предоставляет DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам, а также CDN и защиту от DDoS-атак.
ИА Красная Весна 01:35
Политика
Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины
REGNUM вчера в 12:27
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Экономика
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров
Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента.
ГТРК Калуга 15 июля в 14:33
Происшествия
В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города
Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге.
RT на русском 06:25
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
В моторной гамме Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge значатся два двигателя V8: атмосферный мотор объемом 4,6 литра на 309 л.с. и 4,5-литровый дизельный агрегат с отдачей 249 л.с. Топовое исполнение обновленной модели предлагается по той же цене, что и дорейстайлинговая модификация, за которую просят от 6 119 000 рублей.
Новые автомобили вчера в 00:47
Кино
Создатели «Мстителей» снимут самый масштабный фильм в истории Netflix
Главную роль в фильме под названием "Серый человек" сыграет Райан Гослинг ("Дневник памяти", "Ла-Ла Ленд", "Бегущий по лезвию 2049").
Деловое.ТВ 05:46
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Здоровье
В Астраханской области за сутки коронавирусом заболели 32 человека
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом астраханцев увеличилось на 32 человека.
Блокнот Астрахань 06:48
Культура
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37