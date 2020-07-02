За принятие поправок к Конституции РФ в Мурманской области проголосовали 62,51% принявших участие в голосовании, 2 июля сообщает региональная избирательная комиссия на своем сайте. Против принятия поправок в регионе — 36,36%.

В Мурманской области за поправки к Конституции РФ проголосовали 62,51%

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