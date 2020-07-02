Политика
ИА Красная ВеснаВ Мурманской области за поправки к Конституции РФ проголосовали 62,51%
За принятие поправок к Конституции РФ в Мурманской области проголосовали 62,51% принявших участие в голосовании, 2 июля сообщает региональная избирательная комиссия на своем сайте. Против принятия поправок в регионе — 36,36%.
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В Кузбассе более 87% избирателей проголосовали за поправки к Конституции
Газета Кемеровавчера в 23:31
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Футбол
Тедеско: «Пожал бы руку Ганчаренко, если бы он был женщиной»
Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему проигнорировал рукопожатие с Виктором Ганчаренко по окончании дерби с ЦСКА.
LiveResult.Ru вчера в 06:55
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Политика
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Новые автомобили вчера в 05:43
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4
Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
Cyber.sports.ru 30 июня в 15:00
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Происшествия
Задержанные по делу ученого Игнатенко граждане РФ отпущены из СИЗО
Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 июля 2020, 11:13 — REGNUM Двое граждан РФ, которые неделю назад были взяты под арест на Шри-Ланке по делу ученого-биолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков, отпущены из-под стражи.
REGNUM 04:13
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Политика
Меркель призвала достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США
По словам главы немецкого правительства, санкции США не соответствуют правовым представлениям и ожиданиям Берлина.
Мир новостей 00:47
Путешествия
В Саратов зашел первый в этом году туристический теплоход
Туристический теплоход «Федор Достоевский» зашел в Саратов по пути из Волгограда.
Московский Комсомолец 04:18
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
Авто
Более чем на 40% подешевели автомобили с пробегом в Японии
Live24 вчера в 07:31
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Политика
Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, соответствующий документ в четверг зарегистрирован на официальном сайт парламента.
РИА Новости 04:08
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года.
Evo-rus.com вчера в 01:58
Здоровье
Глава НИИ диетологии сообщил о полезных свойствах крапивы
Крапива может справиться с пониженным иммунитетом, усталостью, депрессией, заявил доктор медицинских наук, глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Народные новости 03:29
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме
Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме.
ТАСС 03:58
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18