Политика

ФАНФАНПоправки к Конституции в Крыму поддержали 90,07% избирателей

Поправки к Конституции РФ в Крыму поддержали 90,07% избирателей, принявших участие в голосовании, об этом сообщили в крымском избиркоме. Отмечается, что только 9,08% жителей проголосовали против. На данный момент обработано 100% бюллетеней.
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В Ингушетии за поправки к Конституции проголосовали 87,5%

Парламентская газета04:56

В Мурманской области за поправки к Конституции РФ проголосовали 62,51%

ИА Красная Весна03:26

Поправки к конституции в Новгородской области поддержали 71,44% проголосовавших

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В Мурманской области за поправки к Конституции проголосовало более 62%

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За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовало почти 79% жителей Псковской области

Интерфакс - Россия01:46

В Карелии поправки к Конституции поддержали более 70% проголосовавших

DP.RUвчера в 17:14

Поправки к Конституции в Крыму поддержали 90,07% избирателей

ФАН04:03
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Политика

Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 04:42
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Политика

В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции

В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосовании и одобрения изменений в Конституции.
URA.Ru 03:48
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Политика

Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале

Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
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Бизнес оценил потери от бесплатного интернета

При расширении эксперимента на мобильных операторов недополученная выручка составит, по оценкам бизнеса, уже от 110 млрд до 160 млрд руб. ежегодно.
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Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус

Газета.Ru 04:47
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Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия 30 июня в 19:38
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Политика

Кремль отказался от «разбора полетов» в регионах с низкой явкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не будет устраивать "разбор полетов" в регионах, которые показали низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию.
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Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
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Происшествия

В Липецкой области госслужащая подозревается в превышении должностных полномочий при распределении субсидий

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области по поступившим из региональной прокуратуры материалам возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника областного управления внутренней политики, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Вести48 05:50
Общество

Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Общество

Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на выплаты для медиков за июль

Правительство России выделит на президентские выплаты медикам 7,5 млрд рублей.
ТАСС 05:45
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Общество

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
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Футбол

Глушаков: температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА

Команда Шалимова одержала две победы после паузы и один раз сыграла вничью. «Ахмат» сыграет с ЦСКА в субботу, 4 июля.
Чемпионат 05:35
Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
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Политика

Лидеры ряда стран поздравили Путина с успешным проведением голосования

Лидеры Индии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана поздравили президента России Владимира Путина с успешным проведением голосования по конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Газета.Ru 02:28
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Политика

«Голос» критически оценил прошедшее голосование по поправкам

Наблюдатели оценивали голосование на соответствие российским конституционным и международным стандартам, которые в кратком виде сформулировали в «Матрикуле общероссийского голосования».
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Происшествия

Пропавшая в Саратове 16-летняя Анастасия Мельникова найдена

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На официальной странице компания Samsung показала новый Galaxy Note 20

Показано мобильное устройство в цвете Mystic Bronze.
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
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Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 30 июня в 06:10
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Космос

Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике

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Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Известия Мордовии 04:00
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Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест

Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
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Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны не раньше 6 июля

Результаты опроса, хотят ли жители Волгоградской области жить по местному времени или вернуться к московскому, проведенного в день общероссийского голосования по поправкам к конституции, станут известны не раньше понедельника, 6 июля, сообщил ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС вчера в 15:58
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 29 июня в 11:34
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