Поправки к Конституции РФ в Крыму поддержали 90,07% избирателей, принявших участие в голосовании, об этом сообщили в крымском избиркоме. Отмечается, что только 9,08% жителей проголосовали против. На данный момент обработано 100% бюллетеней.

Поправки к Конституции в Крыму поддержали 90,07% избирателей

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