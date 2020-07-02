Политика
ФАНПоправки к Конституции в Крыму поддержали 90,07% избирателей
Поправки к Конституции РФ в Крыму поддержали 90,07% избирателей, принявших участие в голосовании, об этом сообщили в крымском избиркоме. Отмечается, что только 9,08% жителей проголосовали против. На данный момент обработано 100% бюллетеней.
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За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовало почти 79% жителей Псковской области
Интерфакс - Россия01:46
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Политика
Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу
Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 04:42
Политика
В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции
В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосовании и одобрения изменений в Конституции.
URA.Ru 03:48
Политика
Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале
Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
Общество
Бизнес оценил потери от бесплатного интернета
При расширении эксперимента на мобильных операторов недополученная выручка составит, по оценкам бизнеса, уже от 110 млрд до 160 млрд руб. ежегодно.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус
Газета.Ru 04:47
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия 30 июня в 19:38
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Политика
Кремль отказался от «разбора полетов» в регионах с низкой явкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не будет устраивать "разбор полетов" в регионах, которые показали низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец 05:53
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
Происшествия
В Липецкой области госслужащая подозревается в превышении должностных полномочий при распределении субсидий
Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области по поступившим из региональной прокуратуры материалам возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника областного управления внутренней политики, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Вести48 05:50
Общество
Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Общество
Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на выплаты для медиков за июль
Правительство России выделит на президентские выплаты медикам 7,5 млрд рублей.
ТАСС 05:45
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Футбол
Глушаков: температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА
Команда Шалимова одержала две победы после паузы и один раз сыграла вничью. «Ахмат» сыграет с ЦСКА в субботу, 4 июля.
Чемпионат 05:35
Общество
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии
В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Политика
Лидеры ряда стран поздравили Путина с успешным проведением голосования
Лидеры Индии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана поздравили президента России Владимира Путина с успешным проведением голосования по конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Политика
«Голос» критически оценил прошедшее голосование по поправкам
Наблюдатели оценивали голосование на соответствие российским конституционным и международным стандартам, которые в кратком виде сформулировали в «Матрикуле общероссийского голосования».
Форпост Северо-Запад 04:19
Гаджеты
На официальной странице компания Samsung показала новый Galaxy Note 20
Показано мобильное устройство в цвете Mystic Bronze.
46ТВ 03:51
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Космос
Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике
N+1 30 июня в 10:10
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Известия Мордовии 04:00
Происшествия
Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест
Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
Известия 03:24
Общество
Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны не раньше 6 июля
Результаты опроса, хотят ли жители Волгоградской области жить по местному времени или вернуться к московскому, проведенного в день общероссийского голосования по поправкам к конституции, станут известны не раньше понедельника, 6 июля, сообщил ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС вчера в 15:58
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34