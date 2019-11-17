Происшествия

РБКРБКВ Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

В подмосковных Мытищах водитель автомобиля напал на пешехода с ножом и нанес ему смертельное ранение в шею. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области. По данным ведомства, инцидент произошел днем 16 ноября.
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