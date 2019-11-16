Происшествия

РБКРБКВ Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

В подмосковных Мытищах водитель автомобиля напал на пешехода с ножом и нанес ему смертельное ранение в шею. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области. По данным ведомства, инцидент произошел днем 16 ноября.
Читать в источнике
Комментировать178

Подробнее о событии

Задержан подозреваемый в убийстве пешехода ножом в шею в Мытищах

Агентство Москва14:18

Водитель зарезал пешехода, который переходил дорогу на красный свет в Мытищах

Подмосковье Сегодня14:30

Пенсионер на внедорожнике повздорил с пешеходом и смертельно ранил его ножом

Lenta.ru14:26

В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода

ТАСС14:24

В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода

РИА Новости14:47

В Мытищах пешехода-нарушителя зарезал бизнесмен

РЕН ТВ14:28

Убивают в центре города? Да всем по барабану

Оka.fm13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:56, Ашберн
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

РИА Новости вчера в 03:57
Авто

Назван самый популярный автомобиль с пробегом в России в октябре

Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Автоновости дня 14 ноября в 06:48
Политика

Не менее 23 человек погибли в ходе протестов в Боливии

Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) заявила, что в ходе протестов в Боливии погибли в общей мере 23 человека.
Газета.Ru 21:26
Авто

Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор

Именно Юго-Восточная Азия стала площадкой очередного этапа развития модели. Накануне в Тайланде прошла презентация нового поколения Almera.
Новые автомобили 14 ноября в 22:21
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Финансы

Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

Ранее заместитель министра финансов России Владмир Колычев заявил, что минфин при изменении валютной структуры Фонда национального благосостояния в 2020 году планирует понизить долю доллара.
РИА Новости 22:29
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

РБК 11:15
Технологии

Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone

Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
3DNews 07:22
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru 22:19
Космос

Удирая от черной дыры. Астрономы нашли звезду-«беглянку»

Как выяснили специалисты, звезду около пяти миллионов лет назад выбросила в космос сверхмассивная черная дыра Стрелец А*. Исследователи и раньше выдвигали гипотезу о том, что черные дыры могут придавать звездам огромное ускорение, однако только сейчас появились подтверждения.
ГТРК Южный Урал 10:18
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости 15:05
Политика

Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.
Российская газета 21:05
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
RT на русском 16:39
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости 19:24
Армия и оружие

Израиль перехватил выпущенную из Газы ракету

Вестник Кавказа 14 ноября в 11:42
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой 6-летняя дочь бегло читает по-французски

43-летний Максим Галкин часто публикует в своем микроблоге в Instagram забавные видео с 6-летними наследниками Лизой и Гарри.
Вокруг ТВ 10:25
Шоу-бизнес

Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа

Супруга спортсмена прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует.
StarHit.ru 10:00
Футбол

Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Спорт-Экспресс 10:32
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК вчера в 01:53
Космос

Хаббл обнаруживает любопытную спираль

AstroNews.ru вчера в 10:29
Спорт

В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Взгляд.ру 22:38
Кино

Сборы «Джокера» в прокате достигли миллиарда долларов

Мировые сборы «Джокера» (Joker) достигли одного миллиарда долларов.
Профиль 10:35
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Lenta.ru 14:06
Технологии

Компания GitHub создаст хранилище информации на случай конца света

OAnews 19:00
Технологии

Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба

Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
МонаВиста вчера в 06:56
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru 16:14
Армия и оружие

Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США

Вечерняя Москва вчера в 03:33
Главное