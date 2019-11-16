Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет. Конфликт между водителем и пешеходом возник днем 16 ноября, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Комментировать207

Подробнее о событии

В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода

РИА Новостивчера в 14:47

Водитель зарезал пешехода, который переходил дорогу на красный свет в Мытищах

Подмосковье Сегоднявчера в 14:30

В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода

ТАССвчера в 14:24

Пенсионер на внедорожнике повздорил с пешеходом и смертельно ранил его ножом

Lenta.ruвчера в 14:26

Задержан подозреваемый в убийстве пешехода ножом в шею в Мытищах

Агентство Москвавчера в 14:18

В Мытищах пешехода-нарушителя зарезал бизнесмен

РЕН ТВвчера в 14:28

Убивают в центре города? Да всем по барабану

Оka.fmвчера в 13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Политика

Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний конгрессу

В США суд признал виновным Роджера Стоуна, бывшего советника президента США Дональда Трампа, по делу о даче ложных показаний конгрессу.
БИЗНЕС Online 15 ноября в 14:27
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском вчера в 02:48
Футбол

Определены 16 из 24 участников Евро-2020

В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
Матч ТВ вчера в 17:41
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов

БИЗНЕС Online 15 ноября в 15:22
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor вчера в 07:14
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru вчера в 09:52
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Происшествия

В Сан-Диего пять человек, включая трех детей, погибли при стрельбе

Пять человек, включая трех детей, погибли в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в субботу, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости вчера в 16:15
Происшествия

Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой

Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
RT на русском 15 ноября в 15:49
Футбол

Сербия — Украина: убедительная статистика украинцев не впечатлила букмекеров

В прошедшем 7 июня 2019 года матче квалификации ЧЕ-2020 украинцы разгромили сербов со счетом 5:0. Кроме того, Сербия обходится без побед над Украиной в последних 5 встречах; Украина не проигрывает в последних 10 играх и выигрывает в трех последних матчах во всех турнирах.
Bookmaker-ratings.ru 15 ноября в 07:35
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Компания GAC, ключевой партнер Toyota в Китае, презентовала новый среднеразмерный кроссовер Trumpchi GS4 PHEV с расходом топлива 1,3 литра на 100 км пробега.
Новые автомобили вчера в 23:18
Здоровье

Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной

Число здоровых детей сократилось в четыре раза, 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города — над этими демографическими проблемами сегодня работают российские ученые.
РИА Новости 00:00
Футбол

Стерлинг заступился за Джо Гомеса, освистанного болельщиками

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг заступился за Джо Гомеса, которого освистали болельщики в матче отборочного турнира Евро-2020 против Черногории (7:0). Ранее у футболистов произошел конфликт на тренировке, из-за чего Стерлинг был временно выведен из состава.
Спорт-Экспресс 15 ноября в 04:15
Космос

Завораживающее видео: как бы выглядели планеты Солнечной системы на месте Луны

Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.
Портал Поиск 14 ноября в 05:42
ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском вчера в 14:44
Кино

Дополнительные герои появятся в новых сериях «Ну, погоди!»

Дополнительные герои появятся в новых сериях знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».
Вечерняя Москва вчера в 23:44
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

Актуальные Новости 15 ноября в 10:26
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Политика

Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.
Российская газета вчера в 21:05
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
ЖКХ

Мэр Благовещенска взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением

Мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением многоэтажных домов, нарушенным из-за снижения уровня реки Амур и ледостава.
RT на русском 00:11
Политика

Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
РБК вчера в 22:51
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News вчера в 06:40
Кино

Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия

Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 06:59
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Главное