Происшествия
Вести.RuВ Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет. Конфликт между водителем и пешеходом возник днем 16 ноября, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Водитель зарезал пешехода, который переходил дорогу на красный свет в Мытищах
Подмосковье Сегоднявчера в 14:30
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В Сан-Диего пять человек, включая трех детей, погибли при стрельбе
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Происшествия
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В прошедшем 7 июня 2019 года матче квалификации ЧЕ-2020 украинцы разгромили сербов со счетом 5:0. Кроме того, Сербия обходится без побед над Украиной в последних 5 встречах; Украина не проигрывает в последних 10 играх и выигрывает в трех последних матчах во всех турнирах.
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Здоровье
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Число здоровых детей сократилось в четыре раза, 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города — над этими демографическими проблемами сегодня работают российские ученые.
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Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг заступился за Джо Гомеса, которого освистали болельщики в матче отборочного турнира Евро-2020 против Черногории (7:0). Ранее у футболистов произошел конфликт на тренировке, из-за чего Стерлинг был временно выведен из состава.
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Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Происшествия
В Приморье рухнула стена жилого дома
В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Политика
Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
Происшествия
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Кино
Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия
Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
Музыка