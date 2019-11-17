Происшествия
РБКВ Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
В подмосковных Мытищах водитель автомобиля напал на пешехода с ножом и нанес ему смертельное ранение в шею. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области. По данным ведомства, инцидент произошел днем 16 ноября.
Читать в источнике
Оценить169
Подробнее о событии
Показать все источники
Водитель зарезал пешехода, который переходил дорогу на красный свет в Мытищах
Подмосковье Сегоднявчера в 14:30
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:58, Вашингтон
Политика
В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Здоровье
Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
Ученые предупредили общественность о том, что в мире уже развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
Политика
Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
Гаджеты
Директор Realme продемонстрировал, что пользуется iPhone
Свою лепту в публичное признание достоинств iPhone внёс и исполнительный директор амбициозного бренда устройств для массового рынка Realme Mobiles Мадхав Шет (Madhav Sheth).
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Общество
Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы из-за санкций
Олег Дерипаска впервые раскрыл, какие активы у него заморозили в США в 2018 году из-за санкций.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Футбол
Рейнгольд раскритиковал Черчесова за поражение от сборной Бельгии
Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд обвинил главного тренера сборной России Станислава Черчесова в разгромном поражении от команды Бельгии (1:4) в рамках отбора к чемпионату Европы — 2020.
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Политика
Закон о выводе ГТС из «Нафтогаза» вступил в силу на Украине
На Украине вступил в силу закон, который разрешает создать в стране независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из компании "Нафтогаз".
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Общество
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Наука
На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона
На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Происшествия
Найденная в Волге женщина была зарезана
Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружено в Волге.
Футбол
Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»
Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
В Киеве похищен глава Укрэксимбанка
В Киеве похищен глава Укрэксимбанка Александр Гриценко, сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.
Футбол
«ПСЖ» видит в Санчо замену Неймару
Последний готов заплатить более 116 миллионов евро и рассматривает Санчо как замену Неймару, который хочет вернуться в «Барселону».
Политика
Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман
В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.