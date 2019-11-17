Происшествия
Газета.RuВ Мытищах водитель зарезал пешехода
В подмосковных Мытищах 68-летний водитель зарезал 43-летнего пешехода. Между мужчинами возник конфликт после того, как пешеход перешел дорогу в неположенном месте. В ходе ссоры пенсионер нанес оппоненту удар ножом в шею - от полученного ранения тот скончался.
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Водитель зарезал пешехода, который переходил дорогу на красный свет в Мытищах
Подмосковье Сегоднявчера в 14:30
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Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
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Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Происшествия
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
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Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
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Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году.
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В Керчи началась буксировка украинских кораблей
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Происшествия
В России нашли дорогу со столбами посередине
В деревне Заозерье Владимирской области водитель снял на видео стоящие посреди дороги опоры ЛЭП. Запись опубликована на сайте «Вести.Ru».
Хоккей
Болельщики «Трактора» покинули трибуны в начале матча
Интересно, что до начала сегодняшней игры болельщики «черно-белых» устроили массовый флешмоб в поддержу команды: хором спели «Перемен!» группы «Кино».
Происшествия
На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
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На предстоящей неделе петербуржцев ждет похолодание. Оно наступит в пятницу, 22 ноября.
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Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
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Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания для СМИ.
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Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
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Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели в четверг к северу от столицы КНР испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.
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Происшествия
Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок
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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».