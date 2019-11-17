Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Мытищах водитель зарезал пешехода

В подмосковных Мытищах 68-летний водитель зарезал 43-летнего пешехода. Между мужчинами возник конфликт после того, как пешеход перешел дорогу в неположенном месте. В ходе ссоры пенсионер нанес оппоненту удар ножом в шею - от полученного ранения тот скончался.
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СК рассказал о конфликте в Мытищах, где водитель убил пешехода

Москва 2403:59

Камера запечатлела момент убийства пешехода водителем на дороге в Мытищах

Вести.Ru03:14

В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода

РИА Новостивчера в 14:47

Водитель зарезал пешехода, который переходил дорогу на красный свет в Мытищах

Подмосковье Сегоднявчера в 14:30

В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода

ТАССвчера в 14:24

В Мытищах пешехода-нарушителя зарезал бизнесмен

РЕН ТВвчера в 14:28

Убивают в центре города? Да всем по барабану

Оka.fmвчера в 13:21
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Происшествия

В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Коммерсантъ 07:49
Автоспорт

Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
RT на русском вчера в 18:49
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru вчера в 03:40
Армия и оружие

Украинские силовики в Донбассе вывесили американский флаг

Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Газета.Ru 08:49
Происшествия

Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье

14 ноября в Забайкалье микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ясногорск — Чита, столкнулся с грузовиком Howo Shacman, стоящим на обочине, после этого транспортное средство выбросило на встречную полосу и оно врезалось в ЗИЛ.
RT на русском 09:19
Политика

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Вести.Ru 05:44
Политика

В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент

Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
РИА Новости 08:57
Происшествия

Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
РИА Новости 08:10
Происшествия

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

Вести.Ru 08:30
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Энергетика

В Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году.
Газета.Ru 08:11
Кино

Выставка «Союзмультфильма» ждет посетителей в Санкт-Петербурге

Peterburg2.ru вчера в 01:14
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском вчера в 04:11
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Политика

Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатно

Москва могла бы передавать бесплатно или в аренду оружие для белорусских военнослужащих, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 09:07
Происшествия

В России нашли дорогу со столбами посередине

В деревне Заозерье Владимирской области водитель снял на видео стоящие посреди дороги опоры ЛЭП. Запись опубликована на сайте «Вести.Ru».
Lenta.ru 08:34
Хоккей

Болельщики «Трактора» покинули трибуны в начале матча

Интересно, что до начала сегодняшней игры болельщики «черно-белых» устроили массовый флешмоб в поддержу команды: хором спели «Перемен!» группы «Кино».
Челябинск Сегодня 07:45
Происшествия

На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Московский Комсомолец вчера в 01:31
Общество

На следующей неделе в Петербург придет похолодание

На предстоящей неделе петербуржцев ждет похолодание. Оно наступит в пятницу, 22 ноября.
Телеканал Санкт-Петербург 09:11
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Происшествия

Слон-убийца по кличке Бен Ладен умер в Индии

Пойманный в Индии слон по кличке Бен Ладен, убивший в приступе ярости пять человек, умер.
News.ru 07:46
Единоборства

Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту

Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.
FightTime.ru 00:27
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в соцсети после долгого молчания

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания для СМИ.
Evo-rus.com 03:27
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Космос

В Китае испытали аппарат для посадки на Марс

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели в четверг к северу от столицы КНР испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.
ТАСС Наука 13 ноября в 23:56
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 15 ноября в 08:51
Происшествия

Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок

Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Известия 08:05
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском вчера в 02:48
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском вчера в 10:58
Главное