Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет. Конфликт между водителем и пешеходом возник днем 16 ноября, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
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В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода

РИА Новости14:47

Водитель зарезал пешехода, который переходил дорогу на красный свет в Мытищах

Подмосковье Сегодня14:30

В Мытищах пешехода-нарушителя зарезал бизнесмен

РЕН ТВ14:28

В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода

ТАСС14:24

Задержан подозреваемый в убийстве пешехода ножом в шею в Мытищах

Агентство Москва14:18

Пенсионер на внедорожнике повздорил с пешеходом и смертельно ранил его ножом

Lenta.ru14:26

Убивают в центре города? Да всем по барабану

Оka.fm13:21
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Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

iReactor 07:14
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Политика

Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
ФАН 21:15
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
РИА Новости вчера в 03:57
Политика

Опросы показали наибольший уровень поддержки консерваторов с 2017 года

Опрос SavantaComRes, заказанный Sunday Telegraph, также показал, что за два года стало больше людей, готовых отдать свой голос Консервативной партии.
РБК 19:53
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 21:14
Экономика

Кремль урежет пенсии, если нефть упадет до $45 за баррель

Цены на нефть могут упасть на 30%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Свободная Пресса 07:39
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Происшествия

В Дагестане произошёл пожар в школе

RT на русском 21:03
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Радио Комсомольская правда 09:44
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
ЖКХ

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Известия 15:57
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Армия и оружие

Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400

ВВС Израиля, США и ряда европейский стран в рамках военных игр «голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Известия 21:12
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Происшествия

Машина с тремя людьми упала в реку Фонтанку в Петербурге

ТАСС 11:59
Происшествия

Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Ведомости вчера в 14:02
Политика

ОАГ осудила указ о действиях армии Боливии при протестах

Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) опубликовала указ правительства Жанин Аньес, освобождающий вооружённые силы Боливии от уголовной ответственности при наведении порядка в стране, заявив, что документ игнорирует стандарты в области прав человека и стимулирует репрессии.
РИА Новости 20:27
Армия и оружие

ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения

В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
КП - Донецк 08:22
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
Политика

РФ и Куба реализуют проект реконструкции кубинских железных дорог

Совместный проект России и Кубы по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике.
РЕН ТВ 21:01
Хоккей

«Авангард» обыграл в серии буллитов минское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» дома потерпело поражение в серии буллитов от омского «Авангарда» со счетом 1:2. В составе минчан отличиться удалось Райану Спунеру в меньшинстве на 52-й минуте, у омичей шайбу забросил Свен Андригетто с передач Вячеслава Войнова и Сергея Шумакова на последней минуте встречи.
Нева Спорт 14:25
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс 12:39
Происшествия

В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
RT на русском 09:52
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
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