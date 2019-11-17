В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет. Конфликт между водителем и пешеходом возник днем 16 ноября, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

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