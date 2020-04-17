Экономика

Банки.руБанки.руВ НАФИ узнали стратегии россиян по преодолению финансовых трудностей

Столкнувшись с финансовыми трудностями, россияне обращаются к родственникам и знакомым, чтобы занять средства. Однако, по результатам наших исследований, «финансовой подушки» среднему россиянину хватит на 63 дня, поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников.
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Большинство жителей РФ предпочтут занять у родных, а не в банке — опрос

ИА Красная Весна05:07

Эксперты рассказали о поведении россиян при финансовых трудностях

ФедералПресс01:59

Как ведут себя жители России во время финансовых трудностей

Bash.News03:50

Опрос: как россияне справляются с финансовыми трудностями во время кризиса

Комсомольская правда03:25

В НАФИ узнали стратегии россиян по преодолению финансовых трудностей

Банки.ру03:08

В кризисы россияне чаще берут в долг у родственников и друзей

АБН03:57

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

РБК01:00
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Общество

В Москве назвали число протоколов, составленных за время ограничений

Более 13,5 тысячи протоколов на сумму 54 миллиона рублей за несоблюдение карантина составлено с момента введения режима повышенной готовности, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости 07:51
7
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Политика

Путин призвал губернатора Владимирской области работать активнее

Объективные трудности существуют, но надо работать активнее и быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин после доклада губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, обращаясь к главам субъектов.
РИА Новости 09:40
Политика

Президент России объявил о переносе Парада Победы

На совещании с членами Совета Безопасности глава государства Владимир Путин объявил о переносе парада на Красной площади и военных парадов в регионах в честь 75-летия Великой Победы.
Новый путь (Рогнединский район) вчера в 12:31
2,7K
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
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Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Хоккей

Московское «Динамо» продлило контракт со вторым снайпером сезона КХЛ

RT на русском 07:14
Происшествия

В Подмосковье завели дело против сбежавшего пациента с коронавирусом

В главке МВД по Московской области сообщили, что в округе Жуковский было возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом 50-летнего местного жителя, который самовольно покинул медицинское учреждение.
Московский Комсомолец 09:24
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Космос

Планета в обитаемой зоне размером с Землю обнаружена в данных Кеплера

AstroNews.ru 15 апреля в 15:49
7
Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
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Происшествия

Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест

Интерфакс 09:41
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Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
3,9K
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
1,8K
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
1,2K
Шоу-бизнес

Умерла звезда советского кино Евгения Уралова

На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
2
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
1,3K
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
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Шоу-бизнес

Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»

ФАН 04:49
10
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Армия и оружие

Ударный вертолет AH-64E Apache совершил аварийную посадку в Индии

Индийский ударный вертолет AH-64E Apache Guardian американского производства в пятницу из-за возникшей на борту неисправности был вынужден приземлиться в аварийном режиме.
Российская газета 08:38
Культура

Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»

Live24 01:55
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Политика

Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе

Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
21
Экономика

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru вчера в 04:37
57
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
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Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Шоу-бизнес

Дочь Мерьем Узерли «взорвала» турецкие соцсети

Согласно распространенному сообщению, артистка поделилась совместным фото с дочерью, которое буквально «взорвало» сеть.
Rusturkey.com вчера в 23:06
Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
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