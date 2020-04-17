Столкнувшись с финансовыми трудностями, россияне обращаются к родственникам и знакомым, чтобы занять средства. Однако, по результатам наших исследований, «финансовой подушки» среднему россиянину хватит на 63 дня, поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников.

В НАФИ узнали стратегии россиян по преодолению финансовых трудностей

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