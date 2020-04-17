Экономика

Банки.руБанки.руВ НАФИ узнали стратегии россиян по преодолению финансовых трудностей

Реже брали кредиты в банке или оформляли кредитные карты (13% в среднем, в семьях с детьми — чаще, до 19%), обращались в ломбард или микрофинансовую организацию (4%).Другие стратегии финансового поведения в кризис связаны с ограничением расходов и изменением привычек людей.
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Пандемия открыла тайны вербовки российских детей Госдепом

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