Реже брали кредиты в банке или оформляли кредитные карты (13% в среднем, в семьях с детьми — чаще, до 19%), обращались в ломбард или микрофинансовую организацию (4%).Другие стратегии финансового поведения в кризис связаны с ограничением расходов и изменением привычек людей.

В НАФИ узнали стратегии россиян по преодолению финансовых трудностей

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